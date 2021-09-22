Có một kiểu áo mà Ngọc Trinh diện đi diện lại 7749 lần nhưng lên đồ lần nào cũng 'sắc lẹm' như dao cau

Ngọc Trinh không chỉ nổi tiếng bởi nhan sắc xinh đẹp, thân hình nóng bỏng và khối gia tài khủng. "Nữ hoàng nội y" còn là một trong những sao Việt luôn dẫn đầu về xu hướng thời trang.

Áo croptop kết hợp với giày sneaker tạo nên sự trẻ trung, năng động - Ảnh: Instagram NV

Áo croptop kết hợp với quần kaki đen vô cùng tôn dáng - Ảnh: Instagram NV

Trông 'nữ hoàng nội y' sexy hết nấc với combo croptop với quần jeans lửng khoe đôi chân dài miên man - Ảnh: Instagram NV

Tuy nhiên, có một kiểu áo mà Ngọc Trinh diện tới diện lui chưa bao giờ chán là Croptop. Có thể thấy, chỉ với một dáng áo croptop nhưng Ngọc Trinh đã biến hóa rất tài tình cho mỗi lần lên đồ xuống phố.