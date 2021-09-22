Có một kiểu áo mà Ngọc Trinh diện đi diện lại 7749 lần nhưng lên đồ lần nào cũng 'sắc lẹm' như dao cau

Sao Việt 22/09/2021 06:30

Kiểu áo croptop chính là một trong những dáng áo được Ngọc Trinh mê mệt. "Nữ hoàng nội y" còn ghi điểm với loạt bí quyết "diện phát ăn ngay" đây này.

Ngọc Trinh không chỉ nổi tiếng bởi nhan sắc xinh đẹp, thân hình nóng bỏng và khối gia tài khủng. "Nữ hoàng nội y" còn là một trong những sao Việt luôn dẫn đầu về xu hướng thời trang

Ngọc Trinh
 Áo croptop kết hợp với giày sneaker tạo nên sự trẻ trung, năng động - Ảnh: Instagram NV
Ngọc Trinh
 Áo croptop kết hợp với quần kaki đen vô cùng tôn dáng - Ảnh: Instagram NV
Ngọc Trinh
Trông 'nữ hoàng nội y' sexy hết nấc với combo croptop với quần jeans lửng khoe đôi chân dài miên man - Ảnh: Instagram NV

Tuy nhiên, có một kiểu áo mà Ngọc Trinh diện tới diện lui chưa bao giờ chán là Croptop. Có thể thấy, chỉ với một dáng áo croptop nhưng Ngọc Trinh đã biến hóa rất tài tình cho mỗi lần lên đồ xuống phố. 

Ngọc Trinh
 Ngọc Trinh biết rõ lợi thế về hình thể, vì vậy sự kết hợp của áo croptop khoe vòng 1 hững hờ nhưng 'căng tràn' kết hợp với quần jeans ống đứng mang chút phong cách 'hầm hố' được cô nàng sử dụng triệt để khoe sự trẻ trung - Ảnh: Instagram NV
Ngọc Trinh
 Croptop tay lửng với nút thắt hững hờ, kết hợp với kính mát hớp hồn người đối diện - Ảnh: Instagram NV 

Chỉ cần nhìn tần suất dày đặc mà cô nàng diện kiểu áo này, đủ biết bộ sưu tập croptop của người đẹp Trà Vinh "siêu to khổng lồ" tới thế nào. Không chỉ vậy, Ngọc Trinh luôn làm mới trang phục của mình khi kết hợp kiểu áo này.

Ngọc Trinh
 Chiếc áo croptop cắt xẻ táo bạo, chỉ đủ che chắn vòng 1 nhưng khoe trọn vòng eo nhỏ như con kiến cùng làn da trắng - Ảnh: Instagram NV

Mỹ nhân 9X thường xuyên mix - match áo croptop với quần jeans, short jeans xé gấu, biker short, chân váy và các kiểu quần ống suông hợp mốt để triệt để khoe vòng eo con kiến, làn da trắng của mình. 

Cách mix - match kiểu áo croptop của "nữ hoàng nội y" cũng đáng để chúng ta tham khảo đúng không nào!

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Mặc dù được gọi tên vì cách ăn mặc khoe thân quá đà, song 'nữ hoàng nội y' vẫn tiếp tục đăng tải hình ảnh mặc bikini khoe thân "nhức mắt".

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