Có một kiểu áo mà Ngọc Trinh diện đi diện lại 7749 lần nhưng lên đồ lần nào cũng 'sắc lẹm' như dao cau

Kiểu áo croptop chính là một trong những dáng áo được Ngọc Trinh mê mệt. "Nữ hoàng nội y" còn ghi điểm với loạt bí quyết "diện phát ăn ngay" đây này.
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Ngọc Trinh không chỉ nổi tiếng bởi nhan sắc xinh đẹp, thân hình nóng bỏng và khối gia tài khủng. "Nữ hoàng nội y" còn là một trong những sao Việt luôn dẫn đầu về xu hướng thời trang.
Tuy nhiên, có một kiểu áo mà Ngọc Trinh diện tới diện lui chưa bao giờ chán là Croptop. Có thể thấy, chỉ với một dáng áo croptop nhưng Ngọc Trinh đã biến hóa rất tài tình cho mỗi lần lên đồ xuống phố.
Chỉ cần nhìn tần suất dày đặc mà cô nàng diện kiểu áo này, đủ biết bộ sưu tập croptop của người đẹp Trà Vinh "siêu to khổng lồ" tới thế nào. Không chỉ vậy, Ngọc Trinh luôn làm mới trang phục của mình khi kết hợp kiểu áo này.
Mỹ nhân 9X thường xuyên mix - match áo croptop với quần jeans, short jeans xé gấu, biker short, chân váy và các kiểu quần ống suông hợp mốt để triệt để khoe vòng eo con kiến, làn da trắng của mình.
Cách mix - match kiểu áo croptop của "nữ hoàng nội y" cũng đáng để chúng ta tham khảo đúng không nào!