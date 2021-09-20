Puka tung bộ hình tại gia xịn như chụp ở studio, dân tình 'mắt chữ O mồn chữ A' vì chiếc váy trễ nải thế kia!

Puka chỉ đăng tải bộ hình tự chụp tại gia thôi mà dân tình đã "loạn nhịp"!

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, cũng giống rất nhiều người, rất nhiều nghệ sĩ Việt đã có "kỳ nghỉ dài ngày" tại nhà. Và rồi vì hoàn cảnh tạo mà nhiều sao việt đã cho ra những bộ hình "để đời tại gia" không kém cạnh gì đi chụp tại các studio như Sỹ Thanh, Ngọc Trinh,...

Bài đăng của nữ diễn viên Puka trên trang Facebook cá nhân - Ảnh chụp màn hình NV

Mới đây nhất, gia nhập vào đường đua tung ảnh chụp tại nhà "xịn" như đi studio, nữ diễn viên Puka khiến cộng đồng mạng phải "mắt chữ O, mồm chữ A" với bộ ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp trước thềm trung thu.

Nữ diễn viên gốc đồng tháp xinh đẹp trong bộ ảnh trước thềm trung thu - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nữ diễn sinh năm 1990 còn đính kèm dòng chia sẻ: "Lên đồ, lên đầu, lên đèn làm vài kiểu ảnh chuẩn bị đón Trung thu. Những chiếc lồng đèn xinh đẹp vô tay Pu thì chỉ có đẹp hơn thôi. Ở nhà vẫn vui nhé! Chúc cả nhà một mùa Trung thu an yên hạnh phúc".

Nữ diễn viên 9X với nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng nổi bật trên tông màu đỏ được netizen dành nhiều lời khen - Ảnh: FBNV

Trong bộ hình mới, nữ diễn viên khoe vẻ đẹp khỏe khoắn, trẻ trung ở tuổi 31. Nhưng điều khiến dân tình phải chú ý chính là vòng 1 được nữ diễn viên gốc Đồng Tháp khéo léo khoe lấp ló, sexy trong chiếc áo hững hờ. Cùng với đó, cô nàng còn sở hữu nước da trắng mịn thu hút ánh nhìn.

Chẳng thế mà, chưa đăng tải được bao lâu, PuKa đã lập tức nhận được vô số lời khen từ nhan sắc tới khả năng chụp ảnh tại nhà từ cộng đồng mạng đây này!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/puka-tung-bo-hinh-tai-gia-xin-nhu-chup-o-studio-dan-tinh-mat-chu-o-mon-chu-a-vi-chiec-vay-tre-nai-the-kia-425558.html