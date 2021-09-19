Bạn gái hotgirl nhắn gửi cầu thủ Đặng Văn Lâm: 'Người đàn ông mạnh mẽ nhất mà em từng biết'

Biết tin, Yến Xuân - bạn gái của nam thủ thành Đặng Văn Lâm đã không khỏi lo lắng. Ngay lập tức cô nàng đã chia sẻ tấm ảnh cô và thủ thành 28 tuổi nắm tau nhau đi dạo kèm lời nhắn nhủ đầy tình cảm trên trang cá nhân như sau: "Strongest man i've ever known (tạm dịch: Chàng trai mạnh mẽ nhất em từng biết)". Nữ PT sinh năm 1991 cho rằng, bạn trai sẽ sớm hồi phục chấn thương để trở lại tập luyện và thi đấu.

Yến Xuân đăng tải hình ảnh nắm tay bạn trai kèm lời động viên thủ thành sớm bình phục chấn thương - Ảnh: Internet

Trước đó, vào tháng 9/2018, cả hai dính tin đồn hẹn hò, cái tên Yến Xuân phủ sóng mạng xã hội nhưng Yến Xuân và Đặng Văn Lâm đều không hề lên tiếng. Tuy nhiên, phải gần 1 năm sau đó, cả hai mới bị bắt gặp đi cùng bạn trai. Tính tới nay, thủ thành 28 tuổi và bạn gái đã có hơn 4 năm yêu nhau song phần lớn thời gian cả hai phải yêu xa.