Bạn gái hotgirl nhắn gửi cầu thủ Đặng Văn Lâm: 'Người đàn ông mạnh mẽ nhất mà em từng biết'

Với chấn thương này, Đặng Văn Lâm có lẽ sẽ không thể có mặt trong các trận thi đấu vòng loại cuối World Cup 2022. Bạn gái của nam thủ thành cũng đã gửi lời động viên, mong anh sớm bình phục.
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Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam để bay sang Nhật Bản, trong một buổi tập luyện cùng CLB Cerezo Osaka, Đặng Văn Lâm đã dính chấn thương ở vai.
Biết tin, Yến Xuân - bạn gái của nam thủ thành Đặng Văn Lâm đã không khỏi lo lắng. Ngay lập tức cô nàng đã chia sẻ tấm ảnh cô và thủ thành 28 tuổi nắm tau nhau đi dạo kèm lời nhắn nhủ đầy tình cảm trên trang cá nhân như sau: "Strongest man i've ever known (tạm dịch: Chàng trai mạnh mẽ nhất em từng biết)". Nữ PT sinh năm 1991 cho rằng, bạn trai sẽ sớm hồi phục chấn thương để trở lại tập luyện và thi đấu.
Trước đó, vào tháng 9/2018, cả hai dính tin đồn hẹn hò, cái tên Yến Xuân phủ sóng mạng xã hội nhưng Yến Xuân và Đặng Văn Lâm đều không hề lên tiếng. Tuy nhiên, phải gần 1 năm sau đó, cả hai mới bị bắt gặp đi cùng bạn trai. Tính tới nay, thủ thành 28 tuổi và bạn gái đã có hơn 4 năm yêu nhau song phần lớn thời gian cả hai phải yêu xa.
Trong khi nàng WAGs 30 tuổi chủ yếu làm việc và sinh sống tại TP.HCM cùng với gia đình, thủ thành sinh năm 1993 lại thường xuyên thi đấu ở nước ngoài. Dù vậy, cặp đôi vẫn luôn biết cách duy trì tình cảm dành cho nhau, điển hình là việc Yến Xuân thường sang nước ngoài thăm, cổ vũ bạn trai Việt kiều thi đấu. Vào dịp Tết dương lịch năm 2020, Yến Xuân đã chính thức sang Moscow (Nga) đón Giáng sinh và năm mới bên gia đình bạn trai. Đây được xem là động thái khẳng định "chủ quyền" của cặp đôi kín tiếng, lâu bền trong làng bóng đá Việt Nam.
Theo thông tin ban đầu, chấn thương của Đặng Văn Lâm khá nặng và có thể phải phẫu thuật. Nếu lên bàn mổ, thủ thành 28 tuổi cần khoảng ba tháng để có thể trở lại thi đấu. Vì chấn thương này, Đặng Văn Lâm nhiều khả năng vắng mặt trong 4 trận đấu sắp tới của tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022.