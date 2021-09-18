Một sao nữ hạng A nêu rõ lý do bản thân làm từ thiện nhưng không vướng ồn ào sao kê, nhắn gửi ai đó 'đừng gây tổn thương cho bản thân'

Nữ ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ lý do khiến cô không vướng vào chuyện từ thiện là bởi bản thân biết lượng sức mình, có tới đâu làm tới đó.

"Từ thiện" đang là một trong những từ khóa nhạy cảm nhất trong thời điểm hiện tại. Đặc biệt khi trong thời gian vừa qua, rất nhiều nghệ sĩ Việt vướng vào lùm xùm chuyện từ thiện.

Nhiều nghệ sĩ vì áp lực dư luận và một phần là để đáp lại lòng tin của người hâm mộ đã quyết định tung sao kê tiền từ thiện để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Trong đó phải nhắc tới có MC Trấn Thành, MC Phan Anh, mới đây nhất là vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên. Tuy nhiên, dù có sao kê nhưng sự việc vẫn tạo nên nhiều ý kiến trái chiều từ netizen.

Nữ ca sĩ Lệ Quyên - Ảnh: FBNV

Mới đây, tối 17/9, ca sĩ Lê Quyên bất ngờ có bài chia sẻ về việc làm từ thiện của cô khiến cộng đồng mạng vô cùng chú ý. Cụ thể, giọng ca sinh năm 1981 chia sẻ lý do cô không vướng vào lùm xùm từ thiện. Nữ ca sĩ cho rằng bản thân không vướng vào ồn ào từ thiện là bởi cô làm gì cũng lượng theo sức, có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.

Lệ Quyên nêu rõ lý do cô làm từ thiện nhưng không vướng phải lùm xùm - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, giọng ca Giấc mơ có thật viết: "Không phải Quyên may mắn khi không vướng lùm xùm, mà vì Quyên lựa chọn cách của Quyên. Quyên làm gì cũng theo sức mình, có đến đâu làm đến đó.

Tự nhiên nằm nghĩ thấy thương quá, thương lắm những anh chị em trong gia đình nghệ sĩ của Quyên. Thôi chúng ta hãy cố gắng giúp được ai thì giúp, nhưng theo cách bình yên nhất, không gây tổn thương cho bản thân nha. Giá như được gặp và ôm lúc này". Chia sẻ của Lệ Quyên lập tức trở thành chủ đề bàn tán của dư luận.

Trước đó, Lệ Quyên cũng là một nghệ sĩ rất tích cực trong việc làm thiện nguyện, đặc biệt trong mùa dịch vừa rồi nữ ca sĩ cũng đã tặng chiếc túi hàng hiệu trăm triệu vào quỹ thiện nguyện hỗ trợ mua máy thở cho bệnh nhân mắc Covid-19.

Bị dân mạng chất vấn chuyện tiền từ thiện 177 tỷ nhưng lãi chỉ hơn 6 triệu, vợ chồng Thủy Tiên nói gì? Trước những thắc mắc của cộng đồng mạng, Công Vinh đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này: "Tôi ra ngân hàng lấy bao nhiêu thì chỉ biết bấy nhiêu thôi".

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