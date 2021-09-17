Diễn viên Quỳnh Nga lên tiếng về bằng chứng sống chung với Việt Anh: 'Chuyện bình thường thôi mà'

Sao Việt 17/09/2021 17:06

Nữ diễn viên Quỳnh Nga cho rằng việc căn bếp của cô và Việt Anh giống nhau là chuyện rất bình thường.

Sáng 17/9, nam diễn viên Việt Anh khiến dư luận "dậy sóng" khi đăng tải bức ảnh anh mặc tạp dề, cơ bắp cuồn cuộn nấu nướng. Ngay sau đó, một số cư dân mạng cũng tinh ý nhận ra căn bếp mà Việt Anh đang đứng có góc ảnh giống hệt với không gian căn bếp mà "cá sấu chúa" Quỳnh Nga từng khoe trước đó.

diễn viên Quỳnh Nga
 Hình ảnh Việt Anh và căn bếp 'dậy sóng' cộng đồng mạng sáng nay - Ảnh chụp màn hình NV
diễn viên Quỳnh Nga
 Quỳnh Nga cũng có căn bếp thiết kế giống như nhà Việt Anh - Ảnh: FBNV

Trong bức ảnh của diễn viên Quỳnh Nga và Việt Anh đều có thiết kế màu trắng, cùng kiểu, tường bếp màu xanh lá cây, đến cả góc bếp và máy hút mùi trong căn bếp cũng giống nhau. Quá nhiều điểm tương đồng đã khiến cư dân mạng không khỏi nghi vấn "cá sấu chúa" và Việt Anh đang sống chung một nhà. 

Chia sẻ với trang tin Doanh Nghiệp Và Tiếp Thị, nữ diễn viên Quỳnh Nga chính thức lên tiếng phủ nhận. Người đẹp cho biết: "Thiết kế giống nhau là chuyện bình thường thôi mà, không có gì là chung cả". 

Trên trang cá nhân của Quỳnh Nga, nữ diễn viên mới cập nhật hình ảnh xinh đẹp, rạng rỡ của cô ở tuổi 33 chứ không hề nhắc đến những ồn ào về việc lộ nghi vấn sống chung cùng bạn diễn Việt Anh.

diễn viên Quỳnh Nga
Cá sấu chúa Quỳnh Nga đăng tải hình ảnh xinh đẹp ở tuổi 33 - Ảnh: FBNV

Về phía diễn viên Việt Anh cũng khẳng định hiện anh vẫn độc thân và mối quan hệ giữa với Quỳnh Nga chỉ dừng ở mức bạn bè thân thiết. "Tôi và Quỳnh Nga đã trả lời nhiều lần về vấn đề này rồi. Tôi nghĩ nên để mọi người tự hiểu thì hơn. Có lẽ do bọn tôi cùng chơi chung nhóm bạn thân, đi đâu làm gì đều không thiếu một ai nên dễ bị mọi người hiểu như vậy", Việt Anh chia sẻ.

diễn viên Quỳnh Nga
 Việt Anh và Quỳnh Nga từng vướng tin đồn hẹn hò vào năm 2019 - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu Quỳnh Nga và Việt Anh vướng tin đồn hẹn hò. Trước đó, cả hai từng dính nghi án hẹn hò rộ trong năm 2019. Cặp đôi diễn viên không chỉ kết hợp ăn ý trên phim mà ngoài đời cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau, chơi trong cùng một nhóm bạn thân và thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, được khán giả nhận xét là đang "thả thính" nhau. Tuy nhiên, cả hai đều không thừa nhận tin đồn hẹn hò mà khẳng định chỉ là anh em thân thiết.

Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn đang bàn luận sôi nổi về sự trùng hợp đến bất ngờ của cặp đôi này.

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