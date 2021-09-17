Sau lùm xùm toàn điểm F, nợ môn, Á hậu Kim Duyên chia sẻ 'chưa tốt nghiệp đại học vì... đi du học'

Kim Duyên cho biết, cô nghỉ học đại học ở Cần Thơ để sang Singapore du học chứ không bị đuổi như những gì mà mọi người đang đồn đại.
- CĐM tiếp tục soi ra được 1 điểm KHÔNG TRÙNG KHỚP giữa sao kê của Trấn Thành với số tiền mẹ Hồ Ngọc Hà nhận được khi làm từ thiện?
- Một nghệ sĩ hài Vbiz bị tố liên quan đến 'tập đoàn từ thiện' dùng chiêu trò 'cạn quỹ' để tiếp tục kêu gọi nhưng lộ số dư cuối kỳ còn trên 11 tỷ?
Sáng ngày 16/9, hình ảnh Á hậu Kim Duyên mặc đồng phục tốt nghiệp tại một trường đại học tại Cần Thơ tuy nhiên sau đó cộng đồng mạng lại phát hiện trên websize của trường người đẹp gốc Cần Thơ ở tình trạng "Thôi học" và nợ đến 43 tín chỉ. Thậm chí, bảng điểm của cô nàng cũng toàn điểm F, điểu yếu kém và phải thi lại khá nhiều môn. Trước những thông tin này, người hâm mộ của cô nàng đã vô cùng sốc. Nhiều người bày tỏ thái độ nghi ngờ liệu nàng hậu đã tốt nghiệp đại học hay chưa?
Trước những ồn ào này, Kim Duyên đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Á hậu cho biết: "Duyên chưa tốt nghiệp đại học vì dừng cuối năm nhất ở trường tại Cần Thơ để du học Singapore hai năm. Sau khi học tiếng Anh tại đại học James Cook, Duyên đăng ký thêm khóa Quản trị kinh doanh của đại học Stamford Raffles, khóa ngắn hạn và nhận đủ chứng chỉ trước khi về nước năm 2019". Cũng theo đó, người đẹp 9X cũng chia sẻ, hình ảnh cô mặc đồng phục cử nhân chỉ là để quảng bá cho mùa tuyển sinh theo lời mời của Đại học Nam Cần Thơ năm trước, không phải ảnh tốt nghiệp.
Dưới bài đăng đính chính của người đẹp 9X, cộng đồng mạng cũng để lại nhiều bình luận trái chiều dù Kim Duyên đã lên tiếng đính chính. Một số người hâm mộ cho rằng Kim Duyên từng theo học tại ĐH Nam Cần Thơ là sự thật, nhưng cô chưa bao giờ khẳng định mình đã tốt nghiệp tại trường. Một số khác lại cho rằng trong bài đăng của mình, Kim Duyên chỉ nhắc đến 'đã hoàn thành và nhận chứng chỉ của 2 khóa học', trong khi vào thời kỳ tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, dòng thông tin chạy kèm mỗi khi giới thiệu đến tên Kim Duyên đều là 'cử nhân đại học'. Điều này khiến nhiều cư dân mạng vẫn chưa thể làm hài lòng công chúng.
Kim Duyên từng có 2 năm là du học tại Singapore, tuy nhiên kỹ năng tiếng Anh của cô vẫn bị cộng đồng mạng đánh giá là chưa tốt. Người đẹp 9X cho biết, sắp tới khi tham gia cuộc thi Miss Universe 2021, cô sẽ nhờ phiên dịch ở buổi phỏng vấn cùng ban giám khảo hoặc ở phần thi ứng xử.
Kim Duyên sinh ra tại Cần Thơ, người đẹp sở hữu số đo 3 vòng nóng bỏng và chiều cao ấn tượng. Cô từng là Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Nam Cần Thơ 2016, Top 10 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, Top 30 Hoa hậu Việt Nam 2016. Và danh hiệu á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Hiện tại, cô sẽ là đại diện của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss Universe 2021 sắp tới.