Sau lùm xùm toàn điểm F, nợ môn, Á hậu Kim Duyên chia sẻ 'chưa tốt nghiệp đại học vì... đi du học'

Sáng ngày 16/9, hình ảnh Á hậu Kim Duyên mặc đồng phục tốt nghiệp tại một trường đại học tại Cần Thơ tuy nhiên sau đó cộng đồng mạng lại phát hiện trên websize của trường người đẹp gốc Cần Thơ ở tình trạng "Thôi học" và nợ đến 43 tín chỉ. Thậm chí, bảng điểm của cô nàng cũng toàn điểm F, điểu yếu kém và phải thi lại khá nhiều môn. Trước những thông tin này, người hâm mộ của cô nàng đã vô cùng sốc. Nhiều người bày tỏ thái độ nghi ngờ liệu nàng hậu đã tốt nghiệp đại học hay chưa?

Kim Duyên - á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Ảnh: FBNV

Trước những ồn ào này, Kim Duyên đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Á hậu cho biết: "Duyên chưa tốt nghiệp đại học vì dừng cuối năm nhất ở trường tại Cần Thơ để du học Singapore hai năm. Sau khi học tiếng Anh tại đại học James Cook, Duyên đăng ký thêm khóa Quản trị kinh doanh của đại học Stamford Raffles, khóa ngắn hạn và nhận đủ chứng chỉ trước khi về nước năm 2019". Cũng theo đó, người đẹp 9X cũng chia sẻ, hình ảnh cô mặc đồng phục cử nhân chỉ là để quảng bá cho mùa tuyển sinh theo lời mời của Đại học Nam Cần Thơ năm trước, không phải ảnh tốt nghiệp.