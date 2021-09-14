CĐM tiếp tục soi ra được 1 điểm KHÔNG TRÙNG KHỚP giữa sao kê của Trấn Thành với số tiền mẹ Hồ Ngọc Hà nhận được khi làm từ thiện?

Vào ngày 7/9 vừa qua, Trấn Thành đã công khai minh bạch số tiền anh kêu gọi từ thiện miền Trung trong đợt lũ năm 2020. Tuy nhiên, sau khi đã tung 1000 trang sao kê, nam danh hài vẫn bị cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

MC Trấn Thành tiếp tục vướng vào ồn ào chuyện từ thiện dù đã tung 1000 trang sao kê - Ảnh: Internet

Mới đây, trên một diễn đàn MXH tiếp tục xuất hiện bài đăng soi ra chi tiết bất cập về số tiền mà mẹ Hồ Ngọc Hà nhận được từ nam MC đình đám. Bài đăng này đã gây được sự chú ý từ cư dân mạng và tạo nên những tranh cãi trái chiều.