CĐM tiếp tục soi ra được 1 điểm KHÔNG TRÙNG KHỚP giữa sao kê của Trấn Thành với số tiền mẹ Hồ Ngọc Hà nhận được khi làm từ thiện?

Cộng đồng mạng tiếp tục tranh cãi nảy lửa khi tìm ra được điểm bất nhất này giữa sao kê của Trấn Thành và mẹ Hồ Ngọc Hà.
- Đăng ảnh làm từ thiện ở thời điểm 'nhạy cảm', CĐM vào nhắc 'sao kê', Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng làm rõ
- NS Việt Hương phân trần TRẮNG - ĐEN chuyện bị ném đá vào nhà, chính thức thông báo dừng làm từ thiện
Vào ngày 7/9 vừa qua, Trấn Thành đã công khai minh bạch số tiền anh kêu gọi từ thiện miền Trung trong đợt lũ năm 2020. Tuy nhiên, sau khi đã tung 1000 trang sao kê, nam danh hài vẫn bị cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.
Mới đây, trên một diễn đàn MXH tiếp tục xuất hiện bài đăng soi ra chi tiết bất cập về số tiền mà mẹ Hồ Ngọc Hà nhận được từ nam MC đình đám. Bài đăng này đã gây được sự chú ý từ cư dân mạng và tạo nên những tranh cãi trái chiều.
Cụ thể người đăng bài đã lấy rất nhiều dẫn chứng từ loạt bài viết của mẹ Hồ Ngọc Hà cập nhật trên tài khoản cá nhân trước đó để đối chiếu. Đầu tiên là vào ngày 1/11/2020, mẹ Hồ Ngọc Hà cho biết số tiền đợt 2 mà Trấn Thành gửi cho bà là tròn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi Trấn Thành công khai sao kê tiền từ thiện thì mẹ Hồ Ngọc Hà có động thái xác nhận và số tiền đợt hai nhận được từ nam MC là 2 tỷ 100 triệu đồng.
Chính sự trước sau bất nhất này khiến nhiều netizen đặt nhiều thắc mắc cho Trấn Thành và mẹ Hồ Ngọc Hà. Dưới bài đăng, đã xảy ra cuộc tranh luận nảy lửa khi một số người cho rằng số tiền mà mẹ Hồ Ngọc Hà nhận có vấn đề, một số khác lại lên tiếng bênh vực cho rằng đây có thể là sự nhầm lẫn.
Hiện tại, câu chuyện sao kê của Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ Việt khi kêu gọi làm từ thiện vẫn là đề tài được dư luận vô cùng chú ý.