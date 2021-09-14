CĐM tiếp tục soi ra được 1 điểm KHÔNG TRÙNG KHỚP giữa sao kê của Trấn Thành với số tiền mẹ Hồ Ngọc Hà nhận được khi làm từ thiện?

Sao Việt 14/09/2021 04:27

Cộng đồng mạng tiếp tục tranh cãi nảy lửa khi tìm ra được điểm bất nhất này giữa sao kê của Trấn Thành và mẹ Hồ Ngọc Hà.

Vào ngày 7/9 vừa qua, Trấn Thành đã công khai minh bạch số tiền anh kêu gọi từ thiện miền Trung trong đợt lũ năm 2020. Tuy nhiên, sau khi đã tung 1000 trang sao kê, nam danh hài vẫn bị cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

Trấn Thành
MC Trấn Thành tiếp tục vướng vào ồn ào chuyện từ thiện dù đã tung 1000 trang sao kê - Ảnh: Internet 

Mới đây, trên một diễn đàn MXH tiếp tục xuất hiện bài đăng soi ra chi tiết bất cập về số tiền mà mẹ Hồ Ngọc Hà nhận được từ nam MC đình đám. Bài đăng này đã gây được sự chú ý từ cư dân mạng và tạo nên những tranh cãi trái chiều.

Trấn Thành
Bài đăng trước đó của cô Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà đăng tải ghi lại đã nhận từ Trấn Thành 2 tỷ đồng, khiến cư dân mạng tìm thấy điểm bất thường - Ảnh: Chụp màn hình NV 
Trấn Thành
 Bài đăng mới nhất của mẹ Hồ Ngọc Hà ssax đính chính số tiền đợt 2 nhận được từ Trấn Thành là 2 tỷ 100 triệu đồng - Ảnh: Chụp màn hình NV

Cụ thể người đăng bài đã lấy rất nhiều dẫn chứng từ loạt bài viết của mẹ Hồ Ngọc Hà cập nhật trên tài khoản cá nhân trước đó để đối chiếu. Đầu tiên là vào ngày 1/11/2020, mẹ Hồ Ngọc Hà cho biết số tiền đợt 2 mà Trấn Thành gửi cho bà là tròn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi Trấn Thành công khai sao kê tiền từ thiện thì mẹ Hồ Ngọc Hà có động thái xác nhận và số tiền đợt hai nhận được từ nam MC là 2 tỷ 100 triệu đồng.

Trấn Thành
Hình ảnh Trấn Thành công khai sao kê 1000 trang tài khoản kêu gọi từ thiện miền Trung vào năm ngoái - Ảnh: Chụp màn hình NV 
Trấn Thành
Nam danh hài cũng khẳng định đã chuyển số tiền các mạnh thường quân gửi cho anh tới tay MC Đại Nghĩa và mẹ Hồ Ngọc Hà để thay anh giúp đỡ trực tiếp đến bà con miền Trung - Ảnh chụp màn hình NV

Chính sự trước sau bất nhất này khiến nhiều netizen đặt nhiều thắc mắc cho Trấn Thành và mẹ Hồ Ngọc Hà. Dưới bài đăng, đã xảy ra cuộc tranh luận nảy lửa khi một số người cho rằng số tiền mà  mẹ Hồ Ngọc Hà nhận có vấn đề, một số khác lại lên tiếng bênh vực cho rằng đây có thể là sự nhầm lẫn.

Trấn Thành
Mẹ Hồ Ngọc Hà, cô Ngọc Hương là người thường xuyên thực hiện các hoạt động từ thiện - Ảnh: Internet 

Hiện tại, câu chuyện sao kê của Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ Việt khi kêu gọi làm từ thiện vẫn là đề tài được dư luận vô cùng chú ý.

Từ khóa:   tiền từ thiện Trấn Thành sao kê mẹ Hồ Ngọc Hà

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