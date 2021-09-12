NS Việt Hương phân trần TRẮNG - ĐEN chuyện bị ném đá vào nhà, chính thức thông báo dừng làm từ thiện

Sau khi giải thích chuyện bị nhiều người ném đá vào nhà, nghệ sĩ Việt Hương chính thức thông báo sẽ ngừng làm từ thiện vào ngày 15/9 sắp tới.

Trong suốt thời gian TP. HCM phải thực hiện các chỉ thị giãn cách thành phố để phòng chống dịch bệnh Covid. Để hỗ trợ người dân, rất nhiều mạnh thường quân và nghệ sĩ Việt đã không quản ngại khó khăn, vất vả và nguy hiểm đến tận nơi trao quà, hỗ trợ lương thực thực phẩm, thuốc,... Trong số đó có nghệ sĩ Việt Hương. Nghệ sĩ Việt Hương - Ảnh: FBNV Trong quá trình thực hiện hoạt động thiện nguyện của mình, Việt Hương cũng gặp những tình huống "dở khóc, dở cười". Cụ thể, vừa qua nữ nghệ sĩ đã chia sẻ sự việc người dân ném gạch vào sân nhà cô kèm theo thông tin về người cần giúp đỡ đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Nữ nghệ sĩ thông báo sẽ dừng các hoạt động từ thiện bắt đầu từ ngày 15/9 - Ảnh: Chụp màn hình NV Nữ nghệ sĩ giải thích việc bị người dân ném đá vào nhà là nhờ giúp đỡ những người dân gặp khó khăn vì Covid-19 - Ảnh: FBNV Sáng 11/9, Việt Hương đã đăng tải bài viết chia sẻ rõ hơn về vấn đề này. Nữ nghệ sĩ cho biết sẽ không có việc gì xảy ra nếu một số trang thông tin không "giật tít" thành cô bị... "ném gạch bể đầu" khiến nhiều người hiểu nhầm và gọi điện hỏi thăm. Trên trang cá nhân, Việt Hương đăng tải bài viết: "Ngày 10/9, Hương có thấy 1 cục gạch cột chung với thư viết tay em nghĩ cô thảy vào hàng rào cao nên cột vật nặng cho có lực, cô viết cô là người ăn chay trường và xin 50 phần quà cho xóm không phải cho riêng cô. Nên Hương đã chuyển quà tới nhà tặng cô phát cho xóm. Không có việc gì xảy ra và em vẫn khoẻ". Việt Hương và ông xã đã thực hiện hoạt động thiện nguyện hơn 2 tháng, hỗ trợ rất nhiều người dân khó khăn trong lúc dịch bệnh Covid-19 - Ảnh: FBNV Tiếp đó, cô cũng chia sẻ về việc sẽ ngừng hoạt động phát quà mùa dịch từ ngày 15/9. Nữ nghệ sĩ cho hay: "Cả nhà ơi hơn 2 tháng Hương và ê kíp đi cùng bà con nay bắt đầu có những điều ngoài tầm kiểm soát của Hương cũng như sức khỏe của ê kíp chính đã mệt. Hương chưa đủ kinh nghiệm sẽ học hỏi thêm. Nhưng Hương vẫn nhớ câu 'Tiên trách kỷ, hậu trách nhân'. Mình sẽ hoàn thiện tốt và tổ chức hay hơn không có những khuyết điểm trong lúc trao tặng lần sau. 15 tháng 9 Việt Hương xin phép ngưng lại việc từ thiện phát quà. Xin chúc cả nhà sức khỏe".

Hình ảnh vợ chồng Việt Hương thực hiện phát quà, hỗ trợ người dân trong vùng dịch - Ảnh: FBNV Vậy là sau hơn 2 tháng thực hiện các hoạt động thiện nguyện, Việt hương và ê-kíp của cô sẽ tạm ngưng một phần do sức khỏe, một phần là bởi có những việc phát sinh xảy ra ngoài tầm kiểm soát của cô. Hơn thế nữa, nữ nghệ sĩ còn khiêm tốn cho rằng bản thân cần học hỏi thêm kinh nghiệm làm thiện nguyện để có thể tổ chức tốt hơn ở những lần sau. Trước những chia sẻ của nữ nghệ sĩ, không ít cư dân mạng bày tỏ sự cảm kích đối với tấm lòng của cô. Đồng thời, gửi lời chúc sức khỏe tới cô và gia đình. Vậy là hiện tại, Phương Thanh, MC Đại Nghĩa và Việt Hương đều đã thông báo dừng các hoạt động từ thiện.

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