Tiếp tục dính lùm xùm từ thiện ở Quảng Ngãi: Phát 500 ngàn nhưng kê khai 5 triệu, vợ chồng Thủy Tiên lại gặp 'hạn' gì đây?

Hậu trường 11/09/2021 19:21

Phía FC Thủy Tiên khẳng định có địa phương giám sát, đếm tiền hộ khi trao cho bà con ở Quảng Ngãi.

Vụ việc sao kê tiền từ thiện vài tháng gần đây khiến dư luận vô cùng quan tâm. Những ồn ào liên quan đến rất nhiều nghệ sĩ Vbiz, trong số đó Thủy Tiên là một trong những cái tên liên tục được cộng đồng mạng nhắc tới.

Mới đây, lại xuất hiện thêm tin đồn cô chỉ gửi cho các hộ dân ở Quảng Ngãi 500 ngàn nhưng kê khai lên 5 triệu. Trước những tin đồn này, phía FC nữ ca sĩ đã chia sẻ lại bài viết của người tham gia giám sát thời điểm trao tiền và làm rõ tin đồn này.

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 FC Thủy Tiên đăng bài đính chính - Ảnh chụp màn hình 
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 Hình ảnh Thủy Tiên trao 14 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi được báo chí đưa tin - Ảnh: Báo Quảng Ngãi
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 Những người giám sát, giúp vợ chồng Thủy Tiên trao tiền cho người dân tại Quảng Ngãi - Ảnh: FC Thủy Tiên

Cụ thể đại diện FC Thủy Tiên - nơi mà vợ chồng Công Vinh cũng dẫn lại các bài viết để chứng tỏ sự minh bạch trong thời gian gần đây. Phía FC nữ ca sĩ viết: "FC khẳng định đây là một thông tin chưa chính xác, tại Quảng Ngãi, Thủy Tiên và Công Vinh đã thay mặt MTQ hỗ trợ: 20 hộ gia đình thiệt hại nặng nề - mỗi hộ số tiền 50 triệu đồng. 2.600 hộ còn lại mỗi hộ 5 triệu đồng. Tổng cộng: 14 tỷ đồng. Chuyến đi được chính quyền địa phương giám sát và hỗ trợ, được thông tin bằng phóng sự chính thức từ Đài Truyền hình Quảng Ngãi".

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 Hình ảnh bài đăng của anh V.N - một người nằm trong đội ngũ giám sát, tham gia đếm tiền giúp vợ chồng công Vinh đươc FC Thủy Tiên chia sẻ lại - Ảnh: Chụp màn hình NV 

Ngoài ra, FC Thủy Tiên cũng chia sẻ bài viết của một người nằm trong đội ngũ giám sát, tham gia đếm tiền giúp vợ chồng Thủy Tiên để trao đến tay mọi người. Anh V.N cho biết: "Cái nào đúng thì mình nói đúng, cái nào mình không biết thì mình im lặng".

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  Vợ chồng Thủy Tiên livestream nói rõ về nghi vấn 'ăn chặn' tiền từ thiện - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vì áp lực dư luận, vợ chồng Công Vinh đã livestream lên tiếng chờ đến ngày hết giãn cách sẽ ra ngân hàng để sao kê và làm rõ tính minh bạch số tiền từ thiện cho miền Trung cách đây 1 năm. Vợ chồng anh cũng khẳng định cả hai đã trích tiền túi con số vài tỷ đồng cho chuyến từ thiện miền Trung này nên họ không chấp nhận những thông tin bịa đặt, vu khống. 

Tới nay, điều khán giả mong chờ nhất có lẽ vẫn là sự minh bạch của chuyến từ thiện cách đây 1 năm. Nếu vợ chồng Thủy Tiên làm đúng họ cũng sẽ được khán giả ghi nhận, không còn phải chịu những hoài nghi, trách móc từ cộng đồng mạng như những ngày vừa qua. 

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Từ khóa:   Thủy Tiên tiền từ thiện Thủy Tiên và Công Vinh sao kê từ thiện

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