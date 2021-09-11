Diệu Nhi lần đầu đăng ảnh diện bikini quyến rũ sau nghi vấn sinh con đầu lòng

Hậu trường 11/09/2021 16:19

Được biết, đây cũng là lần hiếm hoi mà nữ diễn viên diện một bộ trang phục để lộ nhiều da thịt đến như vậy.

Diệu Nhi là một diễn viên được đến nhiều với vai trò một nghệ sĩ nữ vui tính, thường pha trò và mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Cô còn được nhiều người hâm mộ khi có một mối tình đẹp lâu năm với Anh Tú.

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Dòng trạng thái trên trang cá nhân của Diệu Nhi - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, diễn viên Diệu Nhi đã đăng tải bức ảnh cô diện bikini, "khoe" khéo những đường cong hút mắt trên cơ thể. Cô còn có biết đây là lần hiếm hoi mà cô đồng ý thực hiện một bộ ảnh như vậy.

Cụ thể, Diệu nhi viết: "Đây là hình bộ bikini đầu tiên nhé, mắc cỡ lắm, không dám đăng nhiều đâu. Tối vô Instagram Nhi coi thêm nhiều tấm nữa nha".

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Cô nàng tiết lộ, đây là lần hiếm hoi mà cô thực hiện một bộ ảnh như vậy - Ảnh: FBNV

Vì hình ảnh có phần mới lạ và bất ngờ này, nhiều netizen không khỏi khó hiểu khi chỉ mới một thời gian ngắn trước, Diệu Nhi vừa dính tin đồn sinh con cho bạn trai Anh Tú. Thời điểm đó, nữ diễn viên đã bị bắt gặp với hình ảnh bụng to vượt mặt, ngồi trong phòng chờ sinh cùng với người yêu của mình. Vì vậy, dưới phần bình luận có nhiều người đã để lại các comment:

- Ủa rồi đẻ chưa idol ơi.

- Không dám đăng hình nhiều vì sợ ông Tú la nha mọi người.

- Thế chị tôi có bầu sinh em bé là thật không cả nhà. Tin đó đang vui nha.

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Bức ảnh được cho là Anh Tú và Diệu Nhi đang ngồi đợi vào phòng sinh cách đây không lâu - Ảnh: Internet
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Các 'thám tử mạng' sau đó đã nhanh chóng tìm được những hình ảnh cô  nàng để lộ bụng bầu to 'vượt mặt' - Ảnh: Internet

Thì ra, Diệu Nhi chỉ là đăng lại ảnh cũ mà thôi. Cô nàng hài hước chia sẻ lý do mà mình đăng ảnh cũ: "Tầm này đừng ai đòi hình mới nha, 4 tháng nay ai ở đâu ở yên đó. Stylist thì ăn chà bông, tập yoga ở nhà, make-up thì đi bán rau organic, thợ chụp ảnh đứa thì bán mắm, đứa thì về quê lấy vợ rồi. Khổ tâm cái mùa này lắm".

Diệu Nhi lần đầu đăng ảnh diện bikini quyến rũ sau nghi vấn sinh con đầu lòng - Ảnh 5
Gần đây, Diệu Nhi còn đăng lên trang cá nhân của mình một bức ảnh mà khuôn mặt cô có phần đầy đặn, bầu bĩnh hơn, netizen cho rằng đây là nữ diễn viên đang trong thời kỳ ở cữ - Ảnh: FBNV

Được biết, trong suốt thời điểm từ khi nữ diễn viên lộ tin sinh con tới tận bây giờ, cô vẫn thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc thường ngày của mình lên mạng xã hội như luyện tập, ăn uống,... và lờ đi những thông tin cô mang thai và sinh con. Có lẽ nữ diễn viên không muốn xác nhận bất cứ điều gì vào thời điểm này.

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