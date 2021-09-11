Diệu Nhi lần đầu đăng ảnh diện bikini quyến rũ sau nghi vấn sinh con đầu lòng

Được biết, đây cũng là lần hiếm hoi mà nữ diễn viên diện một bộ trang phục để lộ nhiều da thịt đến như vậy.
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Diệu Nhi là một diễn viên được đến nhiều với vai trò một nghệ sĩ nữ vui tính, thường pha trò và mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Cô còn được nhiều người hâm mộ khi có một mối tình đẹp lâu năm với Anh Tú.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, diễn viên Diệu Nhi đã đăng tải bức ảnh cô diện bikini, "khoe" khéo những đường cong hút mắt trên cơ thể. Cô còn có biết đây là lần hiếm hoi mà cô đồng ý thực hiện một bộ ảnh như vậy.
Cụ thể, Diệu nhi viết: "Đây là hình bộ bikini đầu tiên nhé, mắc cỡ lắm, không dám đăng nhiều đâu. Tối vô Instagram Nhi coi thêm nhiều tấm nữa nha".
Vì hình ảnh có phần mới lạ và bất ngờ này, nhiều netizen không khỏi khó hiểu khi chỉ mới một thời gian ngắn trước, Diệu Nhi vừa dính tin đồn sinh con cho bạn trai Anh Tú. Thời điểm đó, nữ diễn viên đã bị bắt gặp với hình ảnh bụng to vượt mặt, ngồi trong phòng chờ sinh cùng với người yêu của mình. Vì vậy, dưới phần bình luận có nhiều người đã để lại các comment:
- Ủa rồi đẻ chưa idol ơi.
- Không dám đăng hình nhiều vì sợ ông Tú la nha mọi người.
- Thế chị tôi có bầu sinh em bé là thật không cả nhà. Tin đó đang vui nha.
Thì ra, Diệu Nhi chỉ là đăng lại ảnh cũ mà thôi. Cô nàng hài hước chia sẻ lý do mà mình đăng ảnh cũ: "Tầm này đừng ai đòi hình mới nha, 4 tháng nay ai ở đâu ở yên đó. Stylist thì ăn chà bông, tập yoga ở nhà, make-up thì đi bán rau organic, thợ chụp ảnh đứa thì bán mắm, đứa thì về quê lấy vợ rồi. Khổ tâm cái mùa này lắm".
Được biết, trong suốt thời điểm từ khi nữ diễn viên lộ tin sinh con tới tận bây giờ, cô vẫn thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc thường ngày của mình lên mạng xã hội như luyện tập, ăn uống,... và lờ đi những thông tin cô mang thai và sinh con. Có lẽ nữ diễn viên không muốn xác nhận bất cứ điều gì vào thời điểm này.