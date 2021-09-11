'Chính chủ' Lâm Khánh Chi đăng tải hình ảnh thời chưa chuyển giới, 'đu trend' hồi tưởng thanh xuân

Có thể thấy nàng "công chúa" Lâm Khánh Chi rất tự hào về quá khứ của mình thông qua một trào lưu trên mạng xã hội.

Lâm Khánh Chi là một trong số ít những nghệ sĩ LGBT luôn giữ được độ nóng của cái tên mình trong giới showbiz. Cô 'công chúa' của làng nhạc Việt luôn có cách gây ấn tượng với khán giả theo những cách riêng của mình. Lâm Khánh Chi là một nghệ sĩ xuát thân từ LGBT hoạt động sôi nổi và luôn giữ được độ nóng cái tên của mình - Ảnh: Internet Nhiều người biết rằng, Lâm Khánh Chi đã trải qua một cuộc đại phẫu thuật chuyển giới vào năm 2012, tức là năm cô 33 tuổi để có thể sống thật với con người mình. Kể từ khi chuyển giới và đổi nghệ danh thành Lâm Khánh Chi, cô nhận được nhiều lời khen về nhan sắc như xinh đẹp, nữ tính và quyến rũ không thua gì những cô gái khác, đồng thời cô cũng đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội, một trào lưu "hồi tưởng thanh xuân" với tên gọi là #howmuchhaveyouchangedchallenge (Tạm dịch: Thử thách bạn đã thay đổi như thế nào?) đang rầm rộ trở lại. Thử thách này được rất nhiều người hưởng ứng, từ các bạn trẻ đến người đứng tuổi và nhiều ngôi sao Việt Nam. Tham gia thử thách này cũng vô cùng đơn giản, người chơi chỉ cần đăng tải những hình ảnh ngày ấy và bây giờ để xem thử mình đã thay đổi bao nhiêu. Bài đăng trên trang cá nhân của 'Công chúa' Lâm Khánh Chi - Ảnh: Chụp màn hình Vốn là một "tín đồ" của mạng xã hội, công chúa Lâm Khánh Chi cũng không nằm ngoài trào lưu này. Khác với nhiều người tham gia thử thách này, thường họ sẽ cho mọi người thấy hình ảnh "dậy thì thành công" của mình thì Lâm Khánh Chi đã "đu trend" ở một đẳng cấp vô cùng khác.

Theo đó, trên trang cá nhân có tick xanh của mình, Lâm Khánh Chi đã tự mình đăng tải 2 bức ảnh "ngày ấy và bây giờ" của mình với tấm hình "ngày ấy" là thuở cô vẫn còn chưa chuyển giới. Ngoài ra, cô còn để lại dòng tít ngắn gọn nhưng cũng đầy cảm xúc: "Thanh xuân thật đẹp phải không ạ?". Lâm Khánh Chi bên bến đỗ của đời mình - ông xã Phi Hùng - Ảnh: Internet Dưới phần bình luận của bài viết, nhiều người đã để lại những comment khen ngợi Lâm Khánh Chi: - Thanh xuân với hiện tại lúc nào chị của em cũng xinh hết. - Càng ngày càng đẹp nha công chúa. - Lúc nhỏ mình đã nghe Chi hát rồi, luôn yêu quý Chi dù ở thời kì nào đi nữa. - Dù là công chúa hay hoàng tử, chị Chi vẫn đẹp. Có thể thấy, ở 2 giai đoạn khác nhau của cuộc sống, Lâm Khánh Chi vẫn luôn có một vẻ đẹp vô cùng quyến rũ và thu hút người đối diện. Quả thật, người đẹp nhất chính là người sống đúng với bản thân của mình

Việt Hương chính thức thông báo dừng việc phát quà từ thiện sau khi hình ảnh mình bị đem ra 'câu view' quá quắt Nữ nghệ sĩ cho biết, kể từ khi cô bắt đầu việc phát quà từ thiện đã có nhiều chuyện không hay xảy ra. Vì vậy, kể từ ngày 15/9, cô sẽ ngưng việc phát quà từ thiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chinh-chu-lam-khanh-chi-dang-tai-hinh-anh-thoi-chua-chuyen-gioi-du-trend-hoi-tuong-thanh-xuan-423743.html