Việt Hương chính thức thông báo dừng việc phát quà từ thiện sau khi hình ảnh mình bị đem ra 'câu view' quá quắt

Tuy nhiên, bên cạnh sự yêu mến, tên tuổi của Việt Hương cũng bị lợi dụng để trở thành công cụ để nhiều người "câu view" bất chấp những tác hại xấu. Cụ thể, mới đây có một bài viết với tựa đề "Đau lòng: Đang đi giúp dân, Việt Hương bị ném gạch vào đầu, tí đi gặp bà tổ cô". Nhiều người nhận xét tít bài này là vô cùng phản cảm.

Nghệ sĩ Việt Hương là một trong những người nổi tiếng hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm khi trực tiếp đi làm thiện nguyện ở những vùng trong tâm dịch. Vì vậy, có rất nhiều người dân sau khi biết được những việc làm của nữ nghệ sĩ đã vô cùng cảm động và khâm phục.

Nguyên văn trạng thái của Việt Hương: "Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ sức khỏe . Việt Hương vẫn đi 2 điểm Nhà Bè và Quận 7 cho ngày hôm nay 11/9.

Ngay lập tức, vào sáng nay, ngày 11/9, Việt Hương đã đăng đàn giải thích vụ việc này trong khuôn khổ bài viết cập nhật hành trình làm từ thiện mỗi ngày của cô. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng thông báo đến mọi người một tin tức không mấy vui vẻ.

Cả nhà tối qua quan tâm em, em nhận rất nhiều tin nhắn cũng như điện thoại hỏi thăm Hương khoẻ không? Hương cám ơn.

Việc nhà Hương sáng dậy có nhiều món được ném, quăng, thảy qua hàng rào nhà em là bình thường. Ví dụ 2 chai nước mát, vài cái bánh, 1 ký bao ni lông...

Thì ngày 10/9 Hương có thấy 1 cục gạch cột chung với thư viết tay, em nghĩ cô thảy vào hàng rào cao nên cột vật nặng cho có lực, cô viết cô là người ăn chay trường và xin 50 phần quà cho xóm không phải cho riêng cô. Nên Hương đã chuyển quà tới nhà tặng cô phát giùm cho xóm.

Không có việc gì xảy ra khi 1 tờ báo đã viết 1 cái tiêu đề cho báo mình (có hình) gây hoang mang đến cả nhà tưởng em bị gì? Dạ em vẫn khoẻ nha cả nhà. Xin báo đừng ghi vậy nữa ạ.

Cả nhà ơi hơn 2 tháng Hương và ê-kíp đi cùng bà con nay bắt đầu có những điều ngoài tầm kiểm soát của Hương, cũng như sức khỏe của ê-kíp chính đã mệt. Hương chưa đủ kinh nghiệm sẽ học hỏi thêm. Nhưng Hương vẫn nhớ câu: Tiên trách kỷ ,hậu trách nhân. Mình sẽ hoàn thiện tốt và tổ chức hay hơn không có những khuyết điểm trong lúc trao tặng lần sau.

Ngày 15/9 Việt Hương xin phép ngưng lại việc từ thiện phát quà. Xin chúc cả nhà sức khỏe. Thương lắm".

Nữ nghệ sĩ từng livestrem bức xúc vì bản thân bị chỉ trích dù tự bỏ tiền túi ra làm từ thiện và bị yêu cầu sao kê trong khi chưa từng kêu gọi quyên góp - Ảnh: Chụp màn hình

Qua lời chia sẻ của Việt Hương, cô đã giải thích rõ việc mình bị ném gạch vào nhà là có thật nhưng chỉ là một người dân muốn xin cơm chay cho nhưng người cùng xóm nên mới buộc thư vào vật nặng để có lực. Ngoài ra, cô cùng thông báo sẽ ngừng việc hỗ trợ phát quà từ thiện từ ngày 15/9 tới đây.

Quyết định dừng việc phát quà từ thiện có 1 trong những lý do là do sức khỏe của Việt Hương cùng gia đình và ê-kíp - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, lý do khiến nữ nghệ sĩ đột ngột dừng việc thiện nguyện không chỉ đơn giản vì những bài viết sai sự thật mà còn do sức khỏe của cô và ê-kíp cũng chỉ có hạn, mọi người đều mệt mỏi trong suốt thời gian 2 tháng qua. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng xin dừng lại vì nhiều vấn đề phát sinh không lường trước nên mới xin phép bà con được ngưng việc cứu trợ.