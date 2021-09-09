Chồng Việt Hương ôm 'em bé riêng' bị đăng 'lén' lên MXH, phản ứng của nữ danh hài gây tò mò

Nhìn 'em bé' mà chồng Việt Hương ôm trên tay khiến dân mạng chú ý.

Trong lúc nhiều ngôi sao khác bị dính lùm xùm sao kê từ thiện thì danh hài Việt Hương vẫn luôn khiến công chúng ấm lòng bởi nhiều hoạt động ý nghĩa và đời tư sạch bóng scandal. Ngoài những bài đăng về các hoạt động thiện nguyện như phát gạo, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn thì mới đây nữ danh hài đã có động thái gây chú ý trên MXH. Cụ thể, Việt Hương chia sẻ bài đăng kèm clip chồng cô ôm em bé bằng thú nhồi bông cực kỳ đáng yêu: "Xóm em rảnh! Biết gia đình em bao đồng lắm nên nhờ, (nhà có cây trúc quan âm xin làm phép gì đó) em thấy gia đình em nuôi con bế vậy á nó nín, thương em bé bị khóc do tiêu hoá hay sao á, dân gian gọi khóc dạ đề, mẹ của bé bị F0 cách ly với bé, bà con cô bác nuôi dùm! Thương cái xóm bao la. Chồng em nay qua dú em, đăng ổng ko biết hí hí".

Nữ danh hài khoe rằng đăng bài này mà 'chồng hổng biết' - Ảnh: Chụp màn hình Ngay khi bài đăng lên sóng, khán giả tỏ ra thích thú và khen hai vợ chồng vô cùng đáng yêu. Dân mạng thi nhau thả comment bên dưới bài đăng: "Anh giỏi quá biết bế biết ẵm và biết dỗ bé luôn", "Thanks , thương 2 vợ chồng Phương-Hương quá chuyện gì cũng nghĩ tới sao để giúp mỗi người tùy hoàn cảnh. Thật đúng là công đức lớn tùy duyên mà đến tùy tâm mà làm. Yêu các bạn và ekip nhiều lắm luôn...", "Tôi chưa thấy nhà ai làm tự thiện được tâm huyết như gia đình Việt Hương, phải nói rất kính trọng vợ chồng Việt Hương"... Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, danh hài đã chia sẻ về lùm xùm sao kê từ thiện. Cụ thể, Việt Hương thông báo về việc giúp đỡ cho bà con khó khăn: "Riêng Việt Hương sẽ đi xe tải 5 tấn gạo, và xe 2 tấn thực phẩm khác như: sữa, đường, mắm, cá... Đi vậy mới kịp tới với bà con. Chờ em nhé. Thương lắm".

Ngoài ra, nữ danh hài còn thông tin thêm về việc kêu gọi từ thiện để tránh gây hiểu lầm: "Việt Hương xin nhắc lại Việt Hương không kêu gọi quyên góp tiền từ thiện, và không nhận tiền. Trân trọng. Tất cả MTQ ai có gởi gạo, mì, trứng, sữa, mắm, cá, thuốc... cho bếp Hương Việt xin theo dõi hình ảnh cũng như danh phát quà mỗi ngày để thấy được số quà đã tới những đâu!". Việt Hương là nữ danh hài chuyên hành thiện giúp đời khiến khán giả cảm phục - Ảnh: Internet Hiện tại, bài chia sẻ của Việt Hương vẫn nhận về vô vàn lời khen đáng yêu trên MXH.

Giữa làn sóng 'sao kê' càn quét Vbiz, Việt Hương thông báo 'nóng' liên quan đến kêu gọi quyên góp từ thiện Trong khi giới showbiz chao đảo vì lùm xùm sao kê chấn động thì mới đây Việt Hương đã có thông báo 'nóng' về chuyện quyên góp từ thiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-viet-huong-om-em-be-rieng-bi-dang-len-len-mxh-phan-ung-cua-nu-danh-hai-gay-to-mo-423461.html