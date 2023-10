Việt Hương đăng ảnh ‘thắm thơm’, khán giả bóc ‘làm sao so được với Thúy Nga’, câu trả lời chất ngất khiến fan 'nín thinh'

Bài đăng về bức ảnh thời thanh xuân của Việt Hương nhận cơn mưa lời khen từ fan hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi bài đăng hàng trăm khán giả đã thích thú vào xem và để lại nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên trong đó bỗng có một comment đáng chú ý: “Cái thời mà chị Việt Hương và Thúy Nga đang nổi, bên hài miền nam, bên miền bắc.. Em có xem buổi phỏng vấn của chị trên tivi, lúc ấy người ta so sánh giữa 2 chị. Chị rất khiêm tốn nói rằng em làm sao so được với Thúy Nga. Rồi còn kể chuyện vui có một tấm hình cưới chụp chung với nghệ sĩ Anh Vũ treo trong nhà mà có người ghen nữa ấy. Với riêng bản thân em thì lại thích xem chị diễn hơn hay tại em người miền nam ta. Với những gì chị đang và đã làm cho khán giả từ tiếng cười đến những bịch gạo gói mì.Chúc chị nhiều sức khỏe thành công và hạnh phúc bên gia đình”.

Khán giả bất ngờ so sánh cô với Thúy Nga - Ảnh: Chụp mà hình

Ngay khi thấy fan so sánh mình với Thúy Nga, Việt Hương đã đáp trả ngay bên dưới: “Ôi trân trọng những lời comment của em”. Ngoài ra còn có fan so sánh Việt Hương hot ngang ngửa Lâm Tâm Như nhận về nhiều lượt like ngay bên dưới bình luận.