Việt Hương đăng ảnh ‘thắm thơm’, khán giả bóc ‘làm sao so được với Thúy Nga’, câu trả lời chất ngất khiến fan 'nín thinh'

Việt Hương, Thúy Nga từng có những lúc diễn chung sân khấu khiến khán giả thích thú tuy nhiên mới đây khi đăng ảnh thuở mới vào nghề, Việt Hương đã bị khán giả so sánh với Thúy Nga.

Việt Hương là một danh hài nổi tiếng của Việt Nam không chỉ bởi lối diễn duyên dáng mà cô cũng rất hay làm từ thiện. Mới đây cô đã chia sẻ kỷ niệm một thời thanh xuân của mình với bức ảnh “quánh son tràn bờ môi” của thập niên trước với dòng cap: “Năm 2000 cách đây 21 năm. Hồi đó lên trang bìa tạp chí là ngon à, mà sao mặt quạo?? Mà sao cái mỏ quýnh son tràn bờ môi, chắc chắn không phải son Hương Thị kkk. Cả nhà giữ sức khỏe nha!”. Việt Hương - Thúy Nga là hai danh hài nổi tiếng của Việt Nam - Ảnh: Internet Cụ thể trong ảnh Việt Hương được lên bìa một trang báo và diện style rất trend thời đó với tông môi dày, tóc lưa thưa kiểu Hoàn châu công chúa và khuôn mặt ngây thơ búng ra sữa.

Bài đăng về bức ảnh thời thanh xuân của Việt Hương nhận cơn mưa lời khen từ fan hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi bài đăng hàng trăm khán giả đã thích thú vào xem và để lại nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên trong đó bỗng có một comment đáng chú ý: “Cái thời mà chị Việt Hương và Thúy Nga đang nổi, bên hài miền nam, bên miền bắc.. Em có xem buổi phỏng vấn của chị trên tivi, lúc ấy người ta so sánh giữa 2 chị. Chị rất khiêm tốn nói rằng em làm sao so được với Thúy Nga. Rồi còn kể chuyện vui có một tấm hình cưới chụp chung với nghệ sĩ Anh Vũ treo trong nhà mà có người ghen nữa ấy. Với riêng bản thân em thì lại thích xem chị diễn hơn hay tại em người miền nam ta. Với những gì chị đang và đã làm cho khán giả từ tiếng cười đến những bịch gạo gói mì.Chúc chị nhiều sức khỏe thành công và hạnh phúc bên gia đình”. Khán giả bất ngờ so sánh cô với Thúy Nga - Ảnh: Chụp mà hình Ngay khi thấy fan so sánh mình với Thúy Nga, Việt Hương đã đáp trả ngay bên dưới: “Ôi trân trọng những lời comment của em”. Ngoài ra còn có fan so sánh Việt Hương hot ngang ngửa Lâm Tâm Như nhận về nhiều lượt like ngay bên dưới bình luận.

Thậm chí còn khen Việt Hương nổi tiếng ngang ngửa... Lâm Tâm Như - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại ngoài hoạt động nghệ thuật Việt Hương còn tham gia làm từ thiện khiến fan vô cùng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Hiện tại bức ảnh của nữ danh hài vẫn đang gây chú ý từ cư dân mạng và nhận về rất nhiều lượt thích.

Bị chỉ trích 'quảng cáo không từ cái gì luôn', Việt Hương đáp trả tay đôi cực gắt, chúc dân mạng 'hoan hỉ, bớt quạo' Thời gian gần đây khá nhiều nghệ sĩ bị công chúng cho rằng quảng cáo bất chấp và không xem xét chất lượng sản phẩm. Mới đây, Việt Hương chia sẻ clip tập thể dục cũng bị cư dân mạng "bóc"’ đang quảng cáo khiến nữ danh hài đã lên tiếng đính chính.

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