Showbiz rùm beng thị phi, Việt Hương lại âm thầm chuyển 5 tấn gạo cấp bách đến vùng dịch Thủ Đức giữa đêm

Trong khi giới nghệ sĩ mải mê tố qua tố lại rùm beng mạng xã hội thì Việt Hương lại âm thầm thực hiện một hành động hết sức ý nghĩa giữa mùa dịch bệnh.
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Việt Hương là một trong những nghệ sĩ hài vẫn giữ được độ hot trong lòng khán giả suốt bao năm qua. Cô được khán giả yêu mến bởi sự duyên dáng và khả năng ứng biến linh hoạt trên sân khấu. Ngoài ra Việt Hương còn chăm chỉ làm từ thiện khiến nhiều fan vô cùng ngưỡng mộ.
Trong lúc cả đất nước đang oằn mình gánh chịu những đợt dịch Covid-19 thì mới đây Việt Hương đã khiến khán giả nứt lòng khi âm thầm chuyển 5 tấn gạo đến vùng dịch. Cô viết: "Chung tay với phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, Việt Hương xin chuyển gấp tới bà con 5 tấn gạo trước, rồi tính tiếp ạ. Sáng mai gạo đi sớm, mọi người bình tĩnh ạ thương thương. Cấp bách gởi liền rồi từ từ Hương chuyển mắm muối sau". Bài chia sẻ của nữ danh hài trên trang cá nhân nhận khá nhiều bình luận tích cực từ cư dân mạng.
Một số fan ruột của Việt Hương đã nhanh chóng vào bình luận rôm rả: “Em thay mặt toàn dân Việt Nam cảm ơn tấm lòng vàng của chị trong thời khắc này. Chúc chị thật nhiều sức khỏe”, “Chị thật tuyệt vời... trong thời điểm này rất cần những tấm lòng như vậy. Mọi người sẽ mừng lắm”.
Được biết trước đó Việt Hương cũng từng nhiều lần ủng hộ từ thiện khiến khán giả vô cùng cảm phục. Nữ danh hài từng chi 2,5 tỷ mua xe cứu thương tặng ông Đoàn Ngọc Hải để tham gia các chuyến đi từ thiện. Khi biết việc này chồng cô là NS Hoài Phương đã vô cùng hài lòng và ủng hộ vợ hết mình.
Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, nhiều nghệ sĩ khác cũng đang chung tay ủng hộ tiêu thụ nông sản, ủng hộ vào quỹ vắc xin, đồng thời cũng có những hoạt động nghệ thuật tại nhà hoặc tại các điểm nóng chống dịch để xua tan mệt mỏi cho lực lượng tuyến đầu và người dân vùng dịch...