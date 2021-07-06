Showbiz rùm beng thị phi, Việt Hương lại âm thầm chuyển 5 tấn gạo cấp bách đến vùng dịch Thủ Đức giữa đêm

Việt Hương là một trong những nghệ sĩ hài vẫn giữ được độ hot trong lòng khán giả suốt bao năm qua. Cô được khán giả yêu mến bởi sự duyên dáng và khả năng ứng biến linh hoạt trên sân khấu. Ngoài ra Việt Hương còn chăm chỉ làm từ thiện khiến nhiều fan vô cùng ngưỡng mộ.

Trong lúc cả đất nước đang oằn mình gánh chịu những đợt dịch Covid-19 thì mới đây Việt Hương đã khiến khán giả nứt lòng khi âm thầm chuyển 5 tấn gạo đến vùng dịch. Cô viết: "Chung tay với phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, Việt Hương xin chuyển gấp tới bà con 5 tấn gạo trước, rồi tính tiếp ạ. Sáng mai gạo đi sớm, mọi người bình tĩnh ạ thương thương. Cấp bách gởi liền rồi từ từ Hương chuyển mắm muối sau". Bài chia sẻ của nữ danh hài trên trang cá nhân nhận khá nhiều bình luận tích cực từ cư dân mạng.