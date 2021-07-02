Mối tình ‘thầm kín’ của Việt Hương và nam diễn viên đẹp trai bậc nhất Vbiz là ‘ông vua vai ác’ lần đầu được hé lộ

Cao Minh Đạt được xem là ‘ông hoàng’ phim truyền hình và thủ nhiều vai ác, mới đây chuyện tình yêu đơn phương của Việt Hương dành cho anh thời sinh viên đã được tiết lộ.

Việt Hương là nữ danh hài được rất nhiều khán giả yêu mến trong nước lẫn quốc tế. Ngoài ra cô còn ngồi ghế nóng của nhiều chương trình gameshow có tiếng để giúp tìm ra các lứa diễn viên tiềm năng sau này. Những thông tin xoay quanh cuộc sống và đời tư của nữ nghệ sĩ luôn được công chúng quan tâm và đón theo dõi. Trong một chương trình talk show dành cho nghệ sĩ, Việt Hương nhắc đến “thầy” Minh Nhí và đã bộc bạch về khoảng thời gian sinh viên của mình: "Hồi đó thầy Minh Nhí nổi tiếng khủng khiếp. Thầy đi diễn nhiều nên toàn phải chuốt bài cho đám học trò ban đêm. Việt Hương với vai trò lớp trưởng nên nấu một nồi cháo trắng lớn với trứng vịt muối cho mọi người ăn. Riêng thầy được một tô cháo trắng với nửa quả trứng còn học trò mỗi đứa được 1/4 quả. Chỉ có Cao Minh Đạt được nửa quả trứng như thầy Minh Nhí là vì Việt Hương có tình cảm với anh ấy. Việt Hương mê trai đẹp còn anh ấy cũng thích mình".

Việt Hương dành khá nhiều lời khen có cánh cho Cao Minh Đạt trong một chương trình Talk Show - Ảnh: Internet Ngoài ra nữ danh hài còn chia sẻ về độ đẹp trai của diễn viên Cao Minh Đạt khiến khán giả xuýt xoa: "Ông Đạt ông ý đẹp trai kinh khủng luôn. Thời đó Việt Hương rất nghèo mà trường lại yêu cầu mang giày. Buổi sáng Đạt đạp xe đạp rất lãng tử đẹp trai, mang dép lào. Rồi khi đến, Đạt mới tháo đôi giày ba-ta màu xanh xuống đeo, tại vì nghèo lắm sợ đôi giày mòn". Cao Minh Đạt là diễn viên chuyên trị vai ác trên truyền hình - Ảnh: Internet Tuy nhiên khi hỏi Cao Minh Đạt chuyện này thì anh chưng hửng vì cho rằng thời điểm đó Việt Hương đang quen một anh khóa trên. Ngoài ra nam diễn viên điển trai còn bật mí rằng thời sinh viên anh cũng có một mối tình sâu sắc và đó là tình đầu của anh. Cao Minh Đạt chia sẻ: "Mãi sau này, Trần Bùm (bạn học chung lớp khóa 18 với Việt Hương và Cao Minh Đạt - PV) nói thì tôi mới biết. Lúc đó, tôi chỉ biết Việt Hương quen một anh ở khóa trên thôi. Năm đó, tôi còn là sinh viên trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Tôi quen một người nhưng bạn ấy không học nghệ thuật. Hồi đó mình còn trẻ, còn bồng bột nên không biết bảo vệ hạnh phúc của mình. Cũng vì bồng bột mà người ấy đi lấy chồng vì người kia chín chắn hơn mình".

Việt Hương thời trẻ - Ảnh: Internet Cao Minh Đạt sở hữu nhan sắc cực phẩm thời sinh viên - Ảnh: Internet Minh Nhí từng là thầy của cả hai diễn viên lúc còn học tại trường sân khấu - Ảnh: Internet Hiện tại Cao Minh Đạt đang hạnh phúc với Trúc Trương, còn Việt Hương cũng rất êm ấm bên gia đình nhỏ của mình. Được biết trước đó cả hai từng là học trò của nghệ sĩ Minh Nhí lớp diễn viên khóa 18 của trường Nghệ thuật Sân khấu 2, nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Khán giả hiện đang rất thú vị trước những mối tình thầm kín thời sinh viên của các nghệ sĩ và hy vọng rằng trong tương lai cả hai sẽ có dịp tái ngộ trên màn ảnh trong một dịp đặc biệt nào đó.

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