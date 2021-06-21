Hậu bị dọa ‘bốc phốt’, một người đàn ông bí ẩn tiếp tục 'chặt chém' khiến Việt Hương không quạu ‘hỉ xả’

Hậu trường 21/06/2021 14:37

Trước comment có phần kém duyên của cư dân mạng, Việt Hương đã đáp trả khôn khéo khiến fan thích thú.

Việt Hương vừa chia sẻ một video vui nhộn lên trang cá nhân khiến người xem chú ý. Xuất hiện trong clip nữ danh hài make up xinh đẹp với những động tác nhún nhảy hài hước, khêu gợi. Bên cạnh đó, Việt Hương tỏ vẻ điệu đà và “thả miếng” cực duyên: "Em là hộp quà nè, có ai tháo quà em không? Em là hộp quà nè, có ai tháo quà em không?".

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Việt Hương dễ thương và duyên dáng trong clip gửi đến khán giả - Ảnh: Chụp từ clip

Video “mời tháo quà” của nữ danh hài ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng. Ngoài những bình luận ngưỡng mộ thì bất ngờ có một tài khoản comment hết sức kém duyên: “Lố quá má ơi, xấu mà không biết, nhìn ói".

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Bỗng dưng một comment của antifan hết sức kém duyên xuất hiện, tuy nhiên Việt Hương đã đáp trả tinh tế - Ảnh: Chụp màn hình

Chẳng hiểu sao lời chê bai kém duyên ấy dành cho Việt Hương lại nhận được lượt like cao hơn hẳn lượt phẫn nộ. Thay vì khó chịu trước nhân vật thích “cà khịa” dạo trên, nữ danh hài đã chứng tỏ đẳng cấp ứng xử thông minh của mình khi từ tốn đáp lại: "Anh đẹp trai ơi, nay Ngày của Bố hỉ xả đi anh. Nhờ em anh ói nhậu lại từ đầu chắc kèo luôn á nha. Chúc vui vẻ không quạu nè".

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Việt Hương có khuôn mặt ưa nhìn và duyên dáng trên sân khấu - Ảnh: Internet
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Dù cô không sở hữu chiều cao vượt trội tuy nhiên ngoại hình khá cân đối với làn da trắng sáng - Ảnh: Internet
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Đặc biệt khán giá yêu mến nữ doanh hài vì lối diễn xuất tự nhiên và hình ảnh 'sạch sẽ' sau bao năm cống hiến trên sân khấu - Ảnh: Internet

Dù Việt Hương không phải giai nhân khuynh thành tuy nhiên khán giả vẫn yêu thích nữ nghệ sĩ với lối diễn hài hước tự nhiên và cô cũng rất hay hành thiện giúp đời. Thời điểm hiện tại Việt Hương đang chăm chỉ hoạt động nghệ thuật ở sân khấu trong nước. Cô cũng dành nhiều thời gian cho các gameshow truyền hình và nhận được khá nhiều phản ứng tích cực từ người hâm mộ.

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