NS Duy Phương tố Vbiz có kẻ 'bè phái, băng nhóm' và ‘góc khuất’ khủng khiếp của giới nghệ sĩ, tiết lộ nguyên nhân bị 'hắt hủi' về Bình Chánh

Điều gây sốc nhất có lẽ là chuyện bè phái trong giới showbiz, NS Duy Phương hé lộ: “"Vừa qua, tôi có nói về chuyện băng nhóm, bè phái trong showbiz. Tôi không nói ra thì mọi người cũng biết vì tự các anh chị ấy đã khiến người ta thấy mình bè phái. Do đâu, cái người này bị lỗi thì để anh đó tự động kiểm soát lại bản thân, ảnh nói với mọi người chứ đâu có lý gì mà mình ào qua đó, nói tùm lum. Từ đó, công chúng mới nghĩ các nhóm nghệ sĩ này bè phái với nhau thì mới nhao nhao lên bảo vệ nhau như vậy, bất chấp đúng sai”.

Dư luận những ngày qua có lẽ đang chú ý đến NS Duy Phương khi anh chia sẻ về vợ cũ Lê Giang và cuộc sống chật vật hiện tại. Mới đây NS Duy Phương đã có những phát ngôn gây chú ý khi chia sẻ góc khuất của giới showbiz với kênh Lang Thang Đường Phố.

NS Duy Phương có chia sẻ mới nhất về giới showbiz trong đó có nhắc đến chi tiết gây sốc bè phái và băng nhóm - Ảnh: Chụp từ clip

“Chẳng hạn, trong vụ việc lùm xùm giới nghệ sĩ vừa qua, tôi thấy nhiều nghệ sĩ trẻ lên nói tào lao, bảo vệ bất chấp đúng sai, rồi đả kích người nọ người kia. Vô hình trung, những hành động như thế khiến công chúng nghĩ giới nghệ sĩ này bè phái, băng nhóm". Ông kể thêm.

Ông từng là danh hài đình đám trong những thập niên trước - Ảnh: Internet

Hiện tại quán ăn của Duy Phương đang gặp khó khăn do tình hình dịch COVID-19 - Ảnh: Internet

NS Duy Phương còn chia sẻ thêm việc mình bị đẩy xuống ở tận khu vực Bình Chánh khá xa xôi trung tâm thành phố. Bên cạnh đó khi nói về một số nghệ sĩ không lo tập trung sự nghiệp mà chỉ chăm chăm vào việc kết bè phái, NS Duy Phương cho hay: "Họ làm vậy là để chắc cú, để tồn tại, có băng nhóm còn đỡ nhau. Như tôi tài năng mà chơi một mình nên xuống Bình Chánh rồi đó. Cảnh đời của tôi khác, tôi hay nói lời đúng đắn và nói sự thật, đó là bản chất của tôi. Cho nên tôi không mắc cỡ, còn người ta ngại lắm, nghệ sĩ mà, có tên tuổi họ ngại lắm, sợ anh em buồn, mất công lại nói giờ thấy người ta lâm vào cảnh như thế rồi mình nói này nọ. Không phải, tôi thấy từ lâu rồi nhưng không nói thôi, ai cho mà nói, nói ra người ta lại bảo hết thời rồi nên nói".