Con trai nói ‘gửi tiền phụng dưỡng phải kê khai như đi từ thiện’, Lê Giang lên tiếng: 'Đâu phải ai làm con là phải nuôi cha, mẹ đâu?'

Sau khi nghe ba ruột tố cáo mình trên mạng xã hội, ngày 4/6 Duy Phước đã chính thức có chia sẻ liên quan đến sự việc này. Anh đăng lên trang cá nhân bài post khá dài với lời giải thích mong mọi người thông cảm: “Gia đình, nơi mà tôi nghĩ khi mệt mỏi và áp lực sẽ quay về. Và cũng không có nỗi đau nào bằng chính gia đình của mình đẩy mình vào đường cùng. Có ai hiểu tôi đã làm những gì? Và cố gắng ra sao để phụng dưỡng những bậc sinh thành. Lẽ nào mỗi lần tôi chuyển khoản tôi phải công khai trên mạng xã hội bằng những hóa đơn ngân hàng hoặc chụp tấm ảnh công khai tận tay đưa số tiền ấy cho cha mẹ mình như đi từ thiện. Con không thể làm sai đạo lý con người, không thể làm trái quy luật mẫu tử nên ba cứ an yên".

Lê Giang và NS Duy Phương đã chia tay nhau từ lâu tuy nhiên vẫn thường xuyên bị nhắc tên liên quan đến lùm xùm chuyện con cái. Showbiz đang “sóng yên biển lặng” thì bỗng NS Duy Phương tố con trai mình không cấp dưỡng và khóc lóc chia sẻ: "Trong cuộc sống của gia đình tôi, có những nỗi niềm không thể nói ra. Vì sao, vì cuộc sống hiện tại tôi khó khăn, tôi không làm ra tiền, tôi nói, con tôi không chịu. Khi nào tôi làm ra thật nhiều tiền, tôi nói, con tôi mới dạ".

Một số khán giả theo dõi câu chuyện trên cho rằng Lê Giang đang cố “châm dầu vào lửa” và móc mỉa chồng cũ của mình khi comment với lời lẽ rao giảng dạy đạo lý thâm sâu: "Con ơi cố gắng lên, mẹ sống vì các con, mẹ là mẹ, mẹ phải là chỗ dựa vững chắc, con nuôi bản thân con mạnh khỏe, hạnh phúc là mẹ vui rồi. Vì mẹ đẻ con ra, riêng bản thân mẹ không cần gì, chỉ cần tụi con mạnh khỏe. Nếu ai có nghĩ gì thì con vẫn là con của mẹ và mẹ rất hãnh diện vì con. Con tự lo cho gia đình nhỏ hiện tại của con là mẹ vui lắm. Đâu phải ai cũng có trách nhiệm làm con là phải nuôi cha, mẹ đâu. Vậy mình đẻ ra mình đòi trả công nuôi dưỡng thì mình sinh nó ra làm gì. Hay mình đang áp lực con mình, để được gì?".

Chuyện đấu tố trên mạng cũng gây ảnh hưởng đến công việc cá nhân khiến anh phải cố gắng tìm nghề khác nuôi gia đình. Anh cho biết thêm sẽ nhận hết lỗi lầm về bản thân chứ không có ý định trách bố.

Nhiều khán giả cho rằng Lê Giang đang cố 'châm dầu vào lửa' khi rao giảng đạo lý - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều khán giả không biết nghiêng về phe nào vì mỗi gia đình sẽ có một câu chuyện khác nhau. Tuy nhiên dù sao thì ba mẹ vẫn là đấng sinh thành, chuyện cá nhân gia đình mang lên mạng đấu tố không hay chút nào, nhất là giới nghệ sĩ vốn được nhiều người biết đến.

Hình ảnh Lê Giang, NS Duy Phương và hai con có dịp gặp nhau trong một chương trình - Ảnh: Internet

NS Duy Phương từng lên trang cá nhân than vãn, kể lể về 2 người con của mình rằng: "Chính gia đình mình đã loại mình. Các bạn hiểu tôi nói điều này không. Tôi mở miệng ra là con tôi bảo, thôi, ba khỏi nói. Trời ơi, nó bóp họng tôi luôn. Nó bảo, ba nói ra, ảnh hưởng con làm nghề. Tôi bảo, ba có làm gì xấu đâu mà ảnh hưởng con. Ba nói điều đúng đắn mà. Giới nghệ sĩ quyền lực lắm. Nó làm gia đình mình cũng hững hờ với mình. Nhiều khi, con cũng quên mình luôn. Chính bản thân con gái đã cho tôi ít trả rồi. Các bạn thấy không, con cái nó quên mình luôn, chỉ biết bố thí cho mình vậy thôi. Rồi bảo, ba không được nói gì hết, cứ sống lủi thủi vậy thôi. Tôi năn nỉ con, giúp mỗi tháng 10 triệu để trả tiền nhà, còn đâu tôi làm được thì trả điện nước, lo cho em đi học".

NS Duy Phương khóc lóc kể lể trên trang cá nhân về cuộc sống khó khăn hiện tại - Ảnh: Chụp màn hình

Hết lùm xùm từ thiện của NS Hoài Linh rồi đến đấu tố con cái của NS Duy Phương, nhiều khán giả mệt mỏi không biết khi nào showbiz mới “sóng yên biển lặng”.