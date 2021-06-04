Đang 'hành thiện' lại bị gọi là ‘Cò từ thiện’, Trang Trần sừng sỏ trù tài khoản nghiệp khẩu ‘mày đói sẽ không ai cho’

Trang Trần rất hay chia sẻ những hình ảnh từ thiện trên trang cá nhân của mình. Mới đây cô đã đăng những tấm ảnh xây dựng trường học cho trẻ em tại Lai Châu, tuy nhiên bên dưới xuất hiện một comment khiến nữ người mẫu nóng mặt.

Theo Trang Trần chia sẻ, sau khi công trình lớp học dần đi vào hoàn thiện, các giáo viên tại đây đã bày tỏ mong muốn được phía cô hỗ trợ xây phần sân, cho các bé có khu vui chơi sạch sẽ. Tuy nhiên, nếu xây thêm phần sân sẽ tốn khoảng 34 triệu đồng. Để có khoản tiền này, nữ người mẫu đăng đàn mong nhận được sự chung tay hỗ trợ từ phía khán giả. Trang Trần rất hay chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn lên trang cá nhân và kêu gọi mọi người giúp đỡ - Ảnh: Chụp màn hình Hình ảnh từ thiện từng nhiều lần được Trang Trần chia sẻ lên Fanpage - Ảnh: Chụp màn hình Chỉ vài phút sau khi đăng bài viết, một khán giả quá khích đã để lại comment: “Cò từ thiện là đây”.

Ngay sau đó một tài khoản quá khích đã comment 'Cò từ thiện' khiến cô nóng mặt - Ảnh: Chụp màn hình Nhanh như chớp, Trang Trần cũng "không vừa" khi đáp trả: "Khi nào đói hay người nhà mày có vấn đề, hay mày có vấn đề mà than kêu không ai cho, hãy nhớ đến comment này, người ta gọi là nghiệp khẩu. Đời của mấy đứa không cho đồng nào, hay comment bậy sẽ sớm đến lúc hoạn nạn không ai giúp, sẽ ngẩng mặt lên trời: 'Ông trời ơi con ăn ở hiền lành sao khó khăn than ông không thấu'. Nhớ nhé". Trang Trần được biết đến là người có tính cách thẳng thắn, cô sẵn sàng đáp trả bất cứ ai trên mạng tấn công vào trang cá nhân của mình. Sau khi bị bà Phương Hằng lôi vào livestream cô vẫn ung dung đi làm từ thiện và hay chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên một số cư dân mạng lại thích “cà khịa” nữ người mẫu mỗi khi cô chia sẻ hình ảnh các chuyến đi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khiến cô phản ứng gay gắt.

Cựu người mẫu có tính tình khá thẳng thắng. Cô sẵn sàng đáp trả những người quá khích hay tấn công trang cá nhân của mình - Ảnh: Internet Trước đó vào tháng 10/2020 trong một một chuyến cứu trợ đồng bào miền Trung, vì vô tình cười nói với mọi người cô đã chọc giận một số anh hùng bàn phím. Họ nhanh chóng vào mỉa mai Trang Trần rằng trông cô đi từ thiện mà cứ như đi du lịch. Bên cạnh đó, cư dân mạng còn lôi ra việc cô không minh bạch và còn ăn chặn cả tiền từ thiện để trả phí thuê mặt bằng tại quận 1. Cựu người mẫu đã nhanh chóng lên MXH nhờ người hâm mộ truy ra kẻ nói xấu mình và quyết làm cho “ra ngô ra khoai”. Sau khi xác minh thông tin cô đã tìm đến nhà kẻ đặt điều vu khống mình để giải quyết mọi chuyện.

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