Xin giảm tiền mặt bằng mùa dịch, Lê Giang 'khóc hết nước mắt' khi nhận được câu: 'Ráng gồng Giang ơi!'

Hậu trường 31/05/2021 10:36

Tình hình dịch bệnh phức tạp trở lại, công việc mưu sinh của người dân lại bắt đầu vất vả hơn, đến cả nghệ sĩ như Lê Giang cũng phải lên tiếng than thở.

Kinh doanh, buôn bán trong mùa dịch bệnh bị ảnh hưởng khá nhiều, khách hàng thưa thớt, thu nhập giảm nhưng chi phí mặt bằng hàng tháng vẫn phải chi trả, điều đó khiến cho không ít cửa hàng phải đóng cửa.

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Lê Giang "khóc không thành tiếng" than thở về tiền mặt bằng kinh doanh tiệm nail của cô không được giảm bớt vào mùa dịch. Theo cô chia sẻ, nữ nghệ sĩ xin được giảm bớt tiền mặt bằng mùa dịch nhưng câu trả lời nhận từ chủ nhà chỉ là: "Ráng gồng Giang ơi!". 

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Dòng trạng thái 'khóc hết nước mắt' mà Lê Giang đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ các bạn bè, anh em đồng nghiệp và người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với Lê Giang và động viên tinh thần cho nữ nghệ sĩ ráng gồng qua mùa dịch. Một số ý kiến tỏ ra bất bình thay cho cô và khuyên cô phải nêu rõ điều khoản trong hợp đồng thuê nhà. 

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Các đồng nghiệp như Tiến Luật, Diệu Nhi, Cát Tường,... cũng nhắn lời động viên tinh thần Lê Giang ráng 'gồng' vượt qua - Ảnh: Chụp màn hình 

Trong tình hình dịch bệnh, tưởng chừng kinh tế chỉ là nỗi lo hàng đầu của người dân nhưng cả nghệ sĩ cũng phải lên tiếng than thở. Kinh doanh, buôn bán mùa dịch đều bị giảm sút khiến cho nhiều người không trụ vững nỗi. Cách tốt nhất là mỗi người chúng ta phải cố gắng chung tay đẩy lùi dịch bệnh qua thật nhanh để ổn định lại kinh tế. 

Khoe ảnh ‘tự sướng’ xinh đẹp ngút ngàn, Lê Giang bị ‘bóc mẽ’ nhan sắc thật khi bị chụp lén bằng camera thường

Khoe ảnh ‘tự sướng’ xinh đẹp ngút ngàn, Lê Giang bị ‘bóc mẽ’ nhan sắc thật khi bị chụp lén bằng camera thường

Nhan sắc của Lê Giang có phần khác biệt khi so sánh ảnh đã qua chỉnh sửa với khoảnh khắc do “team qua đường” ghi lại.

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