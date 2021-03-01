Cảm phục ‘người hùng’ Nguyễn Ngọc Mạnh, Trấn Thành muốn gửi tiền khích lệ nhưng lại réo tên Lê Giang vì lý do không ngờ

Dòng trạng thái mới nhất của Trấn Thành về “người hùng” cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng với hơn 600 nghìn lượt thích.

Câu chuyện anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu sống bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội đã khiến dư luận “dậy sóng” suốt ngày hôm nay. Trên mạng xã hội, hàng loạt sao Việt bày tỏ sự cảm kích và thán phục trước hành động dũng cảm của “người hùng”.

Chân dung 'người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh: FB

Cách đây vài giờ, MC Trấn Thành cũng không giấu được sự xúc động khi liên tục gọi anh Nguyễn Ngọc Mạnh là “siêu nhân” và nhắc lại hành động cứu cháu bé của anh với sự cảm phục sâu sắc.

Bên cạnh đó, ông xã Hari Won còn mong muốn gửi tiền khích lệ anh Mạnh cũng như kêu gọi khán giả ủng hộ cho công việc hiện tại của “người hùng”: “Tôi muốn gửi ảnh ít ‘tiền cảm kích’ để khích lệ và cổ vũ cho một người trẻ sống khỏe sống đẹp. Và ai cần vận chuyển nhà, làm ơn hú ông Mạnh làm, ủng hộ ông. Phải khuyến khích những người tốt để họ sống tốt hơn. Chắc chắn họ sẽ giúp đỡ cho nhiều người hơn! Tôi tin như vậy!”.

Bài đăng của Trấn Thành - Ảnh: FB

Dù mải mê khen ngợi “siêu nhân” nhưng Trấn Thành vẫn không quên “cà khịa” người chị thân thiết Lê Giang khiến người hâm mộ không nhịn được cười: “Con bé mới 2 – 3 tuổi. Còn nhẹ. Chứ rớt xuống mà nặng như chị Lê Giang thì 10 ông Mạnh cũng thua!”.

Cặp chị em thân thiết Lê Giang và Trấn Thành - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng hài hước réo tên Lê Giang: “Ủa chị Giang đã làm gì có lỗi với anh tui”, “Đọc khúc nặng như Lê Giang 10 ông Mạnh cũng không cứu nổi cười không nhặt được mồm”, “Vẫn không quên khịa cô Giang”, “Đang cảm động đọc khúc rớt xuống mà nặng như chị Lê Giang, cười muốn sảng”…

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