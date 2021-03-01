Sau gần 1 năm ly hôn, vợ cũ Hoài Lâm trả lời ra sao khi được hỏi ‘có cho họ cơ hội quay lại?’

Hậu trường 01/03/2021 16:53

Đây không phải là lần đầu tiên Bảo Ngọc – vợ cũ Hoài Lâm nhận được những câu hỏi về chuyện tái hợp chồng cũ hậu ly hôn.

Tháng 6/2020, thông tin nam ca sĩ Hoài Lâm và bà xã Bảo Ngọc “đường ai nấy đi” sau gần 10 năm gắn bó khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Hậu ly hôn, Bảo Ngọc được quyền nuôi 2 con gái. Trong khi đó, giọng ca “Hoa nở không màu” thì lui về ở ẩn và dần kín tiếng hơn trong chuyện đời tư.

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Cuộc hôn nhân đổ vỡ của Bảo Ngọc và Hoài Lâm khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, vợ cũ Hoài Lâm bất ngờ nhận được câu hỏi: “Nếu một ngày người cũ muốn quay lại, có cho họ thêm cơ hội không?”. Dù không chỉ đích danh nhưng cư dân mạng có thể nhận ra người gửi nhắm đến Hoài Lâm.

Thay vì phớt lờ câu hỏi từ khán giả, Bảo Ngọc đã có cách trả lời cực khéo léo: “Bạn có phải là người cũ của mình không? Nếu không thì mình không trả lời bạn đâu”.

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Bảo Ngọc trả lời câu hỏi của cư dân mạng - Ảnh: IG

Đây không phải là lần đầu tiên Bảo Ngọc được cư dân mạng hỏi về vấn đề này. Thậm chí trước đó, nhiều người hâm mộ cặp đôi còn khuyên cô nàng nên quay lại với Hoài Lâm.

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Bảo Ngọc đang có cuộc sống bình yên bên 2 công chúa nhỏ - Ảnh: FB

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, vợ cũ Hoài Lâm tập trung cho công việc kinh doanh, dành thời gian chăm sóc 2 con gái nhỏ. Trên mạng xã hội, Bảo Ngọc thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình. Ngoài ra, cô còn được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc hậu ly hôn.

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