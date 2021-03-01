Bị xúc phạm, vợ cố NS Vân Quang Long livestream làm rõ chuyện tiền phúng điếu, tiết lộ nhận hơn 100 triệu từ Hàn Thái Tú

Hậu trường 01/03/2021 14:39

Nhẫn nhịn chịu đựng bấy lâu, Linh Lan – vợ cố NS Vân Quang Long đã chính thức lên tiếng về những vấn đề liên quan đến số tiền phúng điếu sau đám tang chồng.

Cuối tháng 12/2020, ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời ở Mỹ khiến nhiều người xót xa. Hiện tại, tro cốt cố nghệ sĩ đã được an vị tại quê nhà Đồng Tháp. Sau tang lễ, vợ Vân Quang Long - Linh Lan liên tục nhận về những chỉ trích nặng nề từ cư dân mạng.

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Vân Quang Long chụp ảnh cùng Linh Lan và con gái - Ảnh: FB
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Linh Lan và con gái trong lễ tang chồng - Ảnh: Internet

Mới đây, cô đã có buổi livestream trên trang Facebook cá nhân và lần đầu chia sẻ về vấn đề này. Theo đó, Linh Lan cho biết khoảng thời gian qua cô đã bị nhiều người xúc phạm vì cho rằng cô đã yêu cầu gia đình chồng gửi hết tiền phúng điếu cho mình. Tuy nhiên, Linh Lan khẳng định bản thân không hề nhận bất kỳ khoản tiền nào kể từ khi Vân Quang Long qua đời.

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Linh Lan livestream cho biết không nhận tiền phúng điếu sau lễ tang - Ảnh: FB

Mãi đến gần đây, cô mới nhận được 113 triệu đồng từ ca sĩ Hàn Thái Tú: “Lan chỉ nhận tiền của anh Hàn Thái Tú 113 triệu đồng. Nhưng mà đó không phải tiền phúng điếu mà là tiền quyên góp từ bạn bè riêng, từ những người trong nhóm thân với anh Long, muốn gửi cho Helen, Kỳ Hy và ba mẹ lo xây mồ”.

Ngoài ra, vợ cố NS Vân Quang Long cũng từ chối nhận trợ cấp nuôi con từ ca sĩ Dương Ngọc Thái. Được biết, ca sĩ Dương Ngọc Thái muốn nhận bé Helen làm con nuôi và hứa sẽ trợ cấp 1 triệu mỗi tháng cho bé. Cuối livestream, Linh Lan cũng gửi lời cảm ơn đến vợ chồng Dương Ngọc Thái: “Em cảm ơn và trân trọng điều đó rất nhiều, em chấp nhận bé làm con nuôi của anh và Vy nhưng không nhận cấp dưỡng từ hai vợ chồng”.

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời động viên cho Linh Lan, đồng thời mong cô và con gái sẽ có cuộc sống bình yên.

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