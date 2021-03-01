Nhận hơn 400 triệu tiền quyên góp, NS Thương Tín quyết định mua bảo hiểm cho con gái

Hậu trường 01/03/2021 10:34

Bên cạnh việc chi trả viện phí và điều trị bệnh, NS Thương Tín quyết định dùng số tiền được các mạnh thường quân hỗ trợ để mua bảo hiểm cho con gái.

Ngày 26/2 vừa qua, thông tin NS Thương Tín nhập viện cấp cứu khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. Trước hoàn cảnh khó khăn của NS Thương Tín, nhiều sao Việt đã đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ gia đình ông.

Nhận hơn 400 triệu tiền quyên góp, NS Thương Tín quyết định mua bảo hiểm cho con gái - Ảnh 1
NS Thương Tín nhập viện vì nghi bị đột quỵ - Ảnh: FB

Cụ thể, NSND Kim Cương đã kêu gọi bạn bè hỗ trợ viện phí cho đàn em với tổng số tiền là 100 triệu đồng. Trong khi dó, số tiền các nghệ sĩ và khán giả gửi ủng hộ diễn viên Thương Tín được NSƯT Trinh Kim Chi tổng kết sau 3 đợt là hơn 270 triệu đồng.

Như vậy, cộng với các số tiền mà NSƯT Hạnh Thúy chi trả gần 10 triệu đồng tiền thuốc, tài tử Lý Hùng và em gái cũng đã gửi 20 triệu đồng giúp đỡ nam nghệ sĩ gạo cội thì tổng số tiền cho đến hiện tại là hơn 400 triệu đồng.

Nhận hơn 400 triệu tiền quyên góp, NS Thương Tín quyết định mua bảo hiểm cho con gái - Ảnh 2
Trịnh Kim Chi gửi toàn bộ số tiền quyên góp cho bà xã Thương Tín - Ảnh: FB

Được biết, gia đình Thương Tín sẽ dùng số tiền này để chi trả viện phí và mua bảo hiểm cho con gái. Hiện cô bé vừa vào lớp 1 và đang sinh sống cùng người thân ở Phan Rang. MC Phạm Anh chính là người tư vấn cho gia đình mua bảo hiểm để lo tương lai cho cô con gái nhỏ của Thương Tín.

Nhận hơn 400 triệu tiền quyên góp, NS Thương Tín quyết định mua bảo hiểm cho con gái - Ảnh 3
Thương Tín và con gái - Ảnh: FB
Nhận hơn 400 triệu tiền quyên góp, NS Thương Tín quyết định mua bảo hiểm cho con gái - Ảnh 4
Con gái Thương Tín vào thăm bố trong bệnh viện - Ảnh: FB

Chia sẻ với báo chí, vợ Thương Tín cho biết: “Mua bảo hiểm cho con gái là chuyện cần thiết, quan trọng. Hiện tại anh Tín đã như vậy rồi nên cần lo cho tương lai của con”.

Hiện tại, sức khỏe của NS Thương Tín đã tạm ổn. Ông có thể tự ngồi dậy để ăn uống và sinh hoạt cá nhân.

Từ khóa:   nghệ sĩ Thương Tín NSƯT Trịnh Kim Chi vợ Thương Tín

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