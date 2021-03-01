Vụ người đàn ông cứu bé gái rơi từ tầng 12A chung cư: Hà Hồ, Ốc Thanh Vân và dàn sao Việt bày tỏ sự cảm phục

Trên mạng xã hội, nhiều sao Việt như Ốc Thanh Vân, Hà Hồ, MC Diệp Chi… không khỏi thán phục trước hành động dũng cảm của người đàn ông này.
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Tối qua (28/2), câu chuyện bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư được một thanh niên cứu sống ở Hà Nội đã “gây bão” mạng xã hội.
Sau khi biết được thông tin về “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã cứu cháu bé thoát chết thần kỳ, nhiều sao Việt không khỏi thán phục trước hành động dũng cảm của anh.
Trên trang Facebook cá nhân của mình, MC Ốc Thanh Vân đăng tải chân dung “anh hùng” kèm dòng trạng thái: “Anh hùng không phải ở đâu xa. Mà nằm trong chính con người bạn. Nguyễn Ngọc Mạnh. Xin cúi đầu cảm kích!”.
Dưới bài đăng của “nàng Ốc”, Hà Hồ cũng để lại bình luận bày tỏ sự thán phục: “Không dám xem luôn á. Sao mà bạn này có thể vừa quan tâm đến xung quanh, vừa nhanh trí, vừa dũng cảm, vừa có thể đón được bé trong vòng tay mình như vậy được chứ. Quá tuyệt vời”.
Trong khi đó, ca sĩ Tùng Dương cũng viết: “Trong họa có phúc. Số phận may mắn mỉm cười với ta. Ấy là lúc ta còn có phúc. Chúc mừng em bé đã may mắn thoát nạn và gia đình nhỏ của em”.
MC Diệp Chi cũng chia sẻ về sự việc, đồng thời mong muốn tặng quà cho Nguyễn Ngọc Mạnh và con gái vì cảm phục trước hành động của anh.
Ca sĩ Minh Quân vừa thán phục vừa tức giận trước câu chuyện này: “Cảm ơn và thán phục hành động cao cả, nhanh trí cứu cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 12 xuống đất bao nhiêu thì phẫn nộ với bố mẹ, người thân cháu bé bấy nhiêu”.
Theo đó, anh cho biết bản thân cảm phục vì sự dũng cảm của anh Mạnh nhưng lại tức giận vì gia đình cháu bé đã lơ là trong việc chăm sóc trẻ nhỏ: “Với trẻ con chỉ lơ là đi một tý là tai nạn bất ngờ có thể xảy ra và để rồi sẽ là hối tiếc, đau đớn cả đời không hết”.
Hiện tại, câu chuyện về “siêu anh hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh vẫn đang là chủ đề được cư dân mạng bàn tán sôi nổi.