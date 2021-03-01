NS Thương Tín xuất viện về nhà, hình ảnh căn phòng trọ tá túc cùng vợ gây xót xa

Hình ảnh mới nhất của nam diễn viên Thương Tín khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả an tâm phần nào vì sức khỏe của ông đã dần ổn định.

Ngày 26/2 vừa qua, NS Thương Tín nhập viện cấp cứu vì nghi bị đột quỵ. Trước hoàn cảnh khó khăn của nam diễn viên, ban lãnh đạo bệnh viện quyết định hỗ trợ một phần chi phí chữa trị cho ông. Bên cạnh đó, nhiều sao Việt cũng đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ người đồng nghiệp thân thiết.

NS Thương Tín biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ của nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả - Ảnh: FB

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, nam diễn viên đã được xuất viện về nhà. Cụ thể, cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Trịnh Kim Chi đăng tải loạt ảnh của NS Thương Tín và cho biết ông đã được xuất hiện về nhà trọ tại quận 12.

Trưa nay (1/3), nam diễn viên được xuất viện về nhà - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, cô cũng thông báo tình hình sức khỏe hiện tại của Thương Tín đến mọi người: “Hiện tại, sức khỏe anh khá ổn, anh có thể đứng lên đi lại được và tất nhiên vẫn phải có người dìu, bác sĩ muốn anh ở lại thêm 2 hoặc 3 ngày nữa nhưng anh xin được về nhà trọ cho thoải mái”.

NS Thương Tín phải có người dìu đỡ khi đi lại - Ảnh: FB

Căn phòng trọ nhỏ nơi vợ chồng nam nghệ sĩ tá túc khá đơn sơ - Ảnh: FB

Ai nấy đều vui mừng vì Thương Tín đang dần hồi phục sức khỏe - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh chia sẻ, có thể thấy, NS Thương Tín đã có thể ngồi dậy trò chuyện, thần sắc cũng tươi tắn hơn hẳn trước đó. Tuy nhiên, gây chú ý nhất là căn phòng trọ nơi NS Thương Tín sống chỉ vỏn vẹn 20m2 khiến nhiều người không khỏi xót xa. Được biết, vợ NS Thương Tín sẽ ở đây để chăm sóc chồng trong thời gian tới.

Dưới bài đăng của Trịnh Kim Chi, nhiều cư dân mạng gửi lời chúc sức khỏe đến NS Thương Tín, mong ông sớm bình phục hoàn toàn.

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