Khoe ảnh ‘tự sướng’ xinh đẹp ngút ngàn, Lê Giang bị ‘bóc mẽ’ nhan sắc thật khi bị chụp lén bằng camera thường

Hậu trường 05/03/2021 11:40

Nhan sắc của Lê Giang có phần khác biệt khi so sánh ảnh đã qua chỉnh sửa với khoảnh khắc do “team qua đường” ghi lại.

Tối qua (4/3), dàn sao Vbiz đã có mặt tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Bố Già của Trấn Thành. Là người chị thân thiết với nam nghệ sĩ và có một vai diễn trong phim nên Lê Giang xuất hiện từ sớm. Diện cả cây đen sang chảnh, nữ diễn viên được nhận xét thon thả hơn trước khá nhiều.

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Lê Giang trên thảm đỏ sự kiện - Ảnh: FB

Trên trang Facebook cá nhân, Lê Giang còn hào hứng khoe ảnh chụp “tự sướng” đến người hâm mộ. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, khuôn mặt của nữ diễn viên cực thon gọn, làn da mịn màng và được khán giả dành nhiều lời khen vì quá trẻ trung ở tuổi 49.

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Bức ảnh selfie của Lê Giang nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Tuy nhiên, trong loạt ảnh bị chụp lén, Lê Giang lại gây tranh cãi vì gương mặt không được lung linh như trong ảnh “tự sướng”. Cụ thể, qua hình ảnh chưa chỉnh sửa, hai gò má của nữ diễn viên trông hơi sưng phù, cằm hơi ngắn.

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Khoảnh khắc Lê Giang bị chụp lén - Ảnh: Internet 

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Nữ diễn viên để lộ gương mặt kém thon gọn - Ảnh: Internet 
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Tuy nhiên, kiểu tóc trẻ trung lại giúp Lê Giang ghi điểm - Ảnh: Internet 

Dẫu vậy, làn da mịn màng, ít khuyết điểm của Lê Giang đã giúp cô ghi điểm trong mắt khán giả. Bên cạnh đó, kiểu tóc mới của nữ diễn viên cũng giúp cô hack tuổi đáng kể.

Được biết, trong khoảng thời gian qua, Lê Giang đã tích cực giảm cân để lấy lại vóc dáng thon gọn và có hình ảnh đẹp hơn trong mắt công chúng.

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