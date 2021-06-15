‘Đệ nhị danh hài’ Duy Phương: Thời hoàng kim cá độ ‘bạc tỷ’, tuổi xế chiều ‘hai chục ngàn đổ xăng cũng không có’

Sau phát ngôn gây xôn xao dư luận của Lê Giang khi cô mong muốn được yên đừng ai lôi cô vào chuyện lùm xùm với chồng cũ thì mới đây, Duy Phương cũng tiết lộ gây sốc khi cho biết mình từng không có nổi hai chục ngàn đổ xăng.

Bên cạnh những ồn ào về chuyện gia đình, con cái, nghệ sĩ Duy Phương gần đây cũng vấp phải phản ứng của cộng đồng mạng khi kêu gọi quyên góp ủng hộ tiền cho mình. Ngoài những khán giả yêu thương và đồng cảm cho anh thì đa phần còn lại cho rằng anh là người lớn, có tay có chân thì nên tự làm việc kiếm tiền chứ đừng nên ngửa tay xin thiên hạ.

Duy Phương khiến khán giả phản ứng khi lên tiếng kêu gọi mọi người quyên góp để ông làm kênh youtube riêng - Ảnh: Internet Vừa qua, trên kênh Youtube Phong Bụi nghệ sĩ Duy Phương cũng đã phân trần về cuộc sống hiện tại để khán giả có thể cảm thương ông hơn. Ông khóc lóc kể rằng: “Nghệ sĩ Duy Phương hai chục ngàn đổ xăng không có, có ai tưởng tượng không? Tôi nếm trải qua rồi, chở con đi học mà trong túi không có tiền đổ xăng". Nghệ sĩ Duy Phương cùng người vợ thứ 3 đang kinh doanh hàng ăn nhỏ, tuy nhiên do dịch bệnh nên có vẻ không được tốt lắm - Ảnh: Internet Ông cũng cho biết thêm, do tình hình dịch bệnh nên quán ăn ông mở cùng người vợ thứ ba kinh doanh không tốt. Ông nói: “Người nào làm lỗi thì người đó phải chịu lỗi lầm thôi, còn ai sống chân chính thì các bạn phải ủng hộ. Đó là tình người".

Nói về việc bị khán giả chỉ trích khi xin tiền quyên góp ủng hộ dự án, nghệ sĩ Duy Phương cho biết: "Nghệ sĩ đa số sĩ diện, còn chú thực tế lắm, có gì nói cái đó. Mình khó khăn thì mình kêu gọi bà con cô bác ủng hộ để mình làm. Chú ăn chay trường mười mấy năm nay, nên chú đâu có màn đến việc ăn sung mặc sướng. Chú chỉ muốn làm điều gì đẹp đẽ cho đời thôi". Trước đó Lê Giang từng mong đừng bị lôi vào các vụ lùm xùm vì có thể chết bất đắt kỳ tử - Ảnh: Internet Ngoài ra, ông còn cho biết thêm sau khi hết dịch bệnh, ông sẽ thực hiện thước phim về cuộc đời của mình và hoàn thành chuyến hành trình từ Nam ra Bắc.

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