Sau liên hoàn phốt của Phi Nhung và Hồ Văn Cường, ngoài những ngôi sao showbiz lên tiếng bênh vực nam ca sĩ thì các phóng viên báo chí cũng đã bắt đầu "vào cuộc".

Lùm xùm ỉm tiền từ thiện chưa nguôi được bao lâu thì Phi Nhung lại dính hạn khi việc cô giữ tiền cát sê và giải thưởng suốt bao nhiêu năm của con nuôi Hồ Văn Cường bị thiên hạ cảm thấy khó chịu. Bên cạnh đó, dù đã lên tiếng thanh minh thanh nga nhưng khán giả cho rằng cô nên trả ngay tất cả tiền của Hồ Văn Cường về cho nam ca sĩ để kết thúc mọi chuyện. Tuy nhiên thay vì chiều lòng người hâm mộ Phi Nhung vẫn cứ úp úp mở mở, cả quản lý của Phi Nhung đã lên tiếng bênh vực cô vô tình đẩy Hồ Văn Cường vào thế kẹt. Phi Nhung và Hồ Văn Cường đang thu hút sự chú ý của dư luận về việc lùm xùm tiền cát sê đi diễn - Ảnh: Internet Rất nhiều người đã lên tiếng về vụ việc Hồ Văn Cường, từ giám đốc các công ty giải trí đến các ngôi sao lớn nhỏ trong showbiz. Mới đây, giới phóng viên báo chí, thậm chí có người từng tiếp xúc với cậu bé Hồ Văn Cường cũng có ý kiến trên trang cá nhân và nhận được khá nhiều sự đồng tình từ người hâm mộ.

Nhà báo Hà Tùng Long chia sẻ trên trang cá nhân ẩn ý về màn kịch của Phi Nhung diễn quá tệ - Ảnh: Chụp màn hình Như nhà báo Hà Tùng Long, sau một bài thẳng thắng chỉ trích Phi Nhung cho rằng "ai lại đưa con ra cho kền kền rỉa thịt như thế. May mà Cường là đứa biết ăn, biết nghĩ và biết nhịn", anh tiếp tục viết trên trang cá nhân ám chỉ bóng gió màn kịch của Phi Nhung diễn quá vụng về. Anh đăng đàn như sau: “Một màn kịch được dàn dựng quá dở tệ và lộ liễu. Một màn kịch mà lánh qua người ta đã biết ai đạo diễn và trình đạo diễn nó kém tới cỡ nào. Một màn kịch mà lánh qua người ta đã thấy đầy sự tính toán và ép buộc. Một màn kịch mà nạn nhân đang sống bi kịch phải đóng vai hài kịch. Xót xa thay!”. Nhiều khán giả tinh ý nhận ra ngay 'chủ thớt' đang bóc phốt vụ của Hồ Văn Cường và Phi Nhung bên dưới bình luận - Ảnh: Chụp màn hình Không dừng lại ở đó, một phóng viên của một trang tin từng phỏng vấn Hồ Văn Cường cũng cho biết cậu ở ngoài khá hiền lành, ít nói và còn không biết tạo dáng khi chụp ảnh. Không chỉ vậy, Cường cũng rất dễ thương khi thường xuyên nhắn tin và comment ở các bài post của cô. Theo vị phóng viên này đánh giá, Hồ Văn Cường không thể nào "mất dạy" được với tư cách ở ngoài mà cô từng tiếp xúc.

Một phóng viên từng gặp Hồ Văn Cường ngoài đời cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân bênh vực nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Rất nhiều người đã vào tỏ sự cảm thông cho nam ca sĩ Hồ Văn Cường dưới bình luận - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra cô còn viết trên trang cá nhân vài dòng dành cho nam ca sĩ mong Cường cố gắng vượt qua: “Mình tin Cường và đứng về phe của Cường. Bằng trực giác mù quáng, vâng chính là chỉ bằng trực giác thôi đấy, mình vẫn muốn đứng về phe bảo vệ Cường. Em còn phải đi học, phải thực hiện ước mong được lo cho gia đình đủ đầy! Mình sợ hãi làn sóng tiêu cực này sẽ làm cho em Cường bị ảnh hưởng tâm lý”. Dưới bài đăng nhiều khán giả cũng đã vào đồng tình, chưa kể có cả các nhiếp ảnh từng chụp cho nam ca sĩ cũng lên tiếng bênh vực cậu. Sự việc Phi Nhung - Hồ Văn Cường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mọi người mong Phi Nhung mau chóng giải quyết gọn lẹ dứt điểm và phải minh bạch để thỏa lòng tin của khán giả từng hâm mộ và quý mến cô.

'Một tay che trời', kẻ nào đã ngang nghiên đổi nghệ danh của Phi Nhung trên Wikipedia trong lúc ‘dầu sôi lửa bỏng’? Nghệ danh đi hát bao lâu nay của ca sĩ Phi Nhung bị ai đó tinh nghịch đổi tên thành Phi Bóng, Phi Vào Lòng Đất khiến fan một phen náo loạn.

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