'Một tay che trời', kẻ nào đã ngang nghiên đổi nghệ danh của Phi Nhung trên Wikipedia trong lúc ‘dầu sôi lửa bỏng’?

Nghệ danh đi hát bao lâu nay của ca sĩ Phi Nhung bị ai đó tinh nghịch đổi tên thành Phi Bóng, Phi Vào Lòng Đất khiến fan một phen náo loạn.

Còn nhớ trước kia vụ lùm xùm chậm giải ngân tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh đã khiến công chúng một phen khó chịu. Nhiều kẻ quá khích đã lên mạng đánh giá 1 sao đền thờ Tổ và còn tạo hẳn một địa chỉ Trung tâm từ thiện 14 tỷ gần đó.

Phi Nhung đang dính 'đại hạn' khi liên tục gặp phốt trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Đến lượt Phi Nhung, sau liên hoàn phốt lợi dụng con nuôi, ăn chặn từ thiện và không rõ ràng về tiền cát sê của Hồ Văn Cường, antifan đã tấn công vào trang cá nhân của cô và cả những MV mà cô từng tham gia. Lượng dislike tăng chóng mặt. Điển hình là MV Bỏ Quê của cô chớp mắt đã thấy 15K lượt không thích.

MV Bỏ Quê của cô đang nhận lượng Dislike tăng chóng mặt - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa kể biệt danh Phi Phi cô nương cũng bị réo gọi dưới MV - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng nói nhất là trên Wikipedia, nghệ danh đi hát của cô bao năm nay cũng bị cá nhân nào đó đổi thành Phi Bóng, Phi Phi Cô Nương hay quá đáng hơn là Phi Vào Lòng Đất.

Ai đó đã tinh nghịch đổi tên Phi Nhung thành... Phi Bóng - Ảnh: Internet

Khi kiểm tra lịch sử chỉnh sửa có thể thấy được sự thay đổi này vừa diễn ra giữa đêm ngày 13/5. Chưa kể loạt “phốt” của ca sĩ cũng được dân mạng bày ra trên Wikipedia cho thiên hạ được rõ.

Chưa biết ai đã "một tay che trời" dám đứng ra đặt nghệ danh mới cho Phi Nhung khiến dân mạng được 1 phen xôn xao, thế nhưng tới hiện tại, sự việc giọng ca "Chiều lên Bản Thượng" bị đổi tên trên trang Wikipedia đã bị xóa bỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-tay-che-troi-ke-nao-da-ngang-nghien-doi-nghe-danh-cua-phi-nhung-tren-wikipedia-trong-luc-dau-soi-lua-bong-408851.html