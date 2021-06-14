Lùm xùm ‘ỉm’ 2 đợt cứu trợ chưa 'ra ngô ra khoai', Phi Nhung tung ảnh hành thiện khiến dân mạng khó hiểu

Dù đang dính ‘phốt’ giữ tiền cát sê và đi hát của Hồ Văn Cường, cộng thêm nghi vấn 'ỉm tiền từ thiện' nhưng Phi Nhung vẫn ung dung khoe ảnh từ thiện lên trang cá nhân khiến nhiều fan khó hiểu?
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Việc khó hiểu đơn giản cũng là do trước đó Phi Nhung có hai đợt kêu gọi từ thiện. Lần 1 được 1 tỷ đồng nhưng chỉ giải ngân 500 triệu và số còn lại thì cô vẫn im lặng đến nay chưa có lời giải thích thỏa đáng. Điều đáng nói cô còn gộp chung chuyến từ thiện đợt đó với nhãn hàng khiến khán giả cảm thấy không được hài lòng. Lần 2 cô kêu gọi được 800 triệu nhưng sau 9 tháng vẫn ngâm sao kê. Cư dân mạng cũng thắc mắc về sự minh bạch của việc từ thiện trên.
Đang trong giai đoạn “dầu sôi lửa bỏng” khi dính lùm xùm chuyện giữ tiền cát sê ca hát của ca sĩ Hồ Văn Cường thì mới đây ca sĩ Phi Nhung lại chia sẻ hình ảnh từ thiện như muốn xoa dịu cư dân mạng. Tuy nhiên ngoài lời khen về sự tốt bụng của cô, cõi mạng bỗng soi lại quá khứ hành thiện trước đó mà đưa ra khá nhiều ý kiến trái chiều.
Ngay bên dưới bài đăng, nhiều khán giả còn lôi vụ cô lợi dụng trẻ em hay chậm trả tiền cát sê cho Hồ Văn Cường ra để bàn tán.
Khán giả cho rằng lẽ ra lúc này Phi Nhung nên tập trung giải quyết rõ ràng chuyện trả lại toàn bộ tiền cho ca ca sĩ Hồ Văn Cường để anh có thể tự do phát triển sự nghiệp. Bên cạnh đó cũng có thể đỡ đần thêm cho người chị ruột đang gặp khó khăn ở quê.
Hiện tại bài đăng từ thiện của Phi Nhung vẫn đang được dư luận bàn tán xôn xao. Khán giả mong rằng cô có tâm thiện thì cũng nên dùng lòng tốt của mình cho cậu con nuôi đang đứng giữa bão dư luận và sớm có câu trả lời thỏa đáng trước công chúng.