Lùm xùm ‘ỉm’ 2 đợt cứu trợ chưa 'ra ngô ra khoai', Phi Nhung tung ảnh hành thiện khiến dân mạng khó hiểu

Việc khó hiểu đơn giản cũng là do trước đó Phi Nhung có hai đợt kêu gọi từ thiện. Lần 1 được 1 tỷ đồng nhưng chỉ giải ngân 500 triệu và số còn lại thì cô vẫn im lặng đến nay chưa có lời giải thích thỏa đáng. Điều đáng nói cô còn gộp chung chuyến từ thiện đợt đó với nhãn hàng khiến khán giả cảm thấy không được hài lòng. Lần 2 cô kêu gọi được 800 triệu nhưng sau 9 tháng vẫn ngâm sao kê. Cư dân mạng cũng thắc mắc về sự minh bạch của việc từ thiện trên.

Bài đăng kêu gọi ủng hộ từ thiện trên trang cá nhân của Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Phi Nhung kêu gọi hai đợt từ thiện trên trang cá nhân nhưng đều chưa minh bạch trong quá trình hành thiện khiến khán giả tò mò - Ảnh: Internet

Đang trong giai đoạn “dầu sôi lửa bỏng” khi dính lùm xùm chuyện giữ tiền cát sê ca hát của ca sĩ Hồ Văn Cường thì mới đây ca sĩ Phi Nhung lại chia sẻ hình ảnh từ thiện như muốn xoa dịu cư dân mạng. Tuy nhiên ngoài lời khen về sự tốt bụng của cô, cõi mạng bỗng soi lại quá khứ hành thiện trước đó mà đưa ra khá nhiều ý kiến trái chiều.