Dân mạng, hot blogger đồng loạt yêu cầu Phi Nhung trả 3,2 tỷ cho 'cái máy hát' Hồ Văn Cường

Ngoài Blogger Nguyễn Ngọc Long thì rất nhiều cư dân mạng đã lên tiếng yêu cầu Phi Nhung trả lại toàn bộ số tiền đi hát kèm cát xê cho ca sĩ Hồ Văn Cường.

Sau khi bị khui lùm xùm giữ cát xê và tiền đi hát của Hồ Văn Cường hơn 5 năm, ca sĩ Phi Nhung đã bị nhiều cư dân mạng yêu cầu phải trả lại toàn bộ số tiền kèm giải thưởng 200 triệu cho ba mẹ ruột của nam ca sĩ. Đáng chú ý, blogger Nguyễn Ngọc Long cũng đã đưa ra một bài tính thú vị và cho biết sau 5 năm đi hát trừ các chi phí thì số tiền còn lại có thể lên đến hơn 3 tỷ chưa tính lãi suất ngân hàng. Số tiền thưởng 200 triệu kèm tiền cát sê đi hát của Hồ Văn Cường cớ sao đến nay ca sĩ Phi Nhung vẫn chưa chịu 'nhả' - Ảnh: Internet Trước đó, chia sẻ về vấn đề lùm xùm chuyện tiền bạc với con nuôi Hồ Văn Cường, ca sĩ Phi Nhung nói: "Tiền giải thưởng Cường từng giành được, tôi có hỏi bố mẹ Cường có muốn lấy không, tôi sẽ kêu quản lý thanh toán thì chị Thu (mẹ của Hồ Văn Cường - pv) nói thôi từ từ đi. Mà nói thật khi ở nhà tôi, mọi người sướng vô cùng. Xây nhà dưới quê với số tiền thưởng hơn 200 triệu thì cũng được đi, nhưng tương lai của Cường sẽ như thế nào?".

Blogger Nguyễn Ngọc Long cũng đã ẩn ý thâm sâu trên trang cá nhân mong Phi Nhung hãy đã tiền lại cho gia đình Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Riêng quản lý của Phi Nhung cũng đã lên tiếng trên báo rằng số tiền đi hát được trang trải vào học phí tại trường quốc tế khá đắt đỏ. Bà Diễm (quản lý Phi Nhung) cho biết thêm: “Dư luận đâu có biết một năm Hồ Văn Cường học ở trường quốc tế phải đóng bao nhiêu tiền? Trường quốc tế có chính sách giảm nhưng không có ở đâu miễn phí tất cả. Ba năm, Cường học ở trường Lê Văn Tám hết bao tiền không ai biết. Chị Nhung còn mời thầy cô đến nhà dạy cho Cường. Nếu tôi kể lại những chuyện đó, sẽ có người thắc mắc: Có bao nhiêu đâu mà cũng kể. Không biết thế nào mới vừa lòng tất cả". Bà Diễm quản lý ca sĩ Phi Nhung cho rằng tiền lo cho Cường học trường quốc tế khá đắt đỏ - Ảnh: Internet Tuy nhiên, dù có giải thích vòng vèo thế nào thì cư dân mạng cũng cho rằng tiền của nam ca sĩ nên đưa cho bố mẹ ruột giữ là hợp lý nhất.

Dân mạng mỉa mai Phi Nhung xem Hồ Văn Cường như cái máy hát chứ chẳng phải con nuôi - Ảnh: Internet Một số bình luận của cư dân mạng: “Đề nghị Phi Nhung công khai tiền cát xê của Hồ Văn Cường cho đến hiện tại. Chứ cái lý do tiền quản lý nắm giữ, Phi Nhung không hề biết bao nhiêu thì làm mẹ nuôi vô trách nhiệm quá”, “Giữ bao nhiêu năm rồi, nên trả lạ cho bố mẹ ruột của em ấy đi. Dù sao họ cũng có quyền quản lý số tiền đó”. Hi vọng ca sĩ Phi Nhung sẽ xem những comment này và có quyết định sáng suốt để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

Biến mới vụ Hồ Văn Cường: Quản lý Phi Nhung than vãn học phí 'trời ơi', 'giáo viên tự xưng' lại bảo miễn 100% tiền học phí Một cư dân mạng bất ngờ tự nhận mình là giáo viên dạy Hồ Văn Cường ở trường quốc tế và cho biết học phí được miễn 100% cho nam ca sĩ khiến dân mạng “té ngửa”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-hot-blogger-dong-loat-yeu-cau-phi-nhung-tra-3-2-ty-cho-cai-may-hat-ho-van-cuong-408762.html