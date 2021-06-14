Blogger Nguyễn Ngọc Long 'VẼ ĐƯỜNG' tường tận từ A-Z giúp Phi Nhung 'CHẠY' khỏi uẩn khúc ồn ào con nuôi với Hồ Văn Cường

Bên cạnh đó việc chăm chăm để quản lý nắm giữ số tiền đi hát của Hồ Văn Cường suốt bao năm qua cũng khiến dư luận bức xúc. Lẽ ra hiện tại cô nên có ý định hoàn trả lại toàn bộ số tiền kèm cả giải thưởng 200 triệu cho Hồ Văn Cường mới là điều hợp lý.

Lùm xùm giữa ca sĩ Phi Nhung và chuyện tiền cát xê của ca sĩ Hồ Văn Cường vẫn đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Phi Nhung cho biết cô không giữ tiền cát xê của nam ca sĩ và cũng không rõ là bao nhiêu. Sự mập mờ này khiến cho nhiều khán giả đặt hoài nghi.

Anh chia sẻ về số tiền cát xê lẽ ra nam ca sĩ phải nhận được trong 5 năm đi hát với một bài tính thú vị nhưng cũng được xem là khá chuẩn xác so với thời giá: “Chỉ cần lấy 5 năm đi hát, trừ đi 2 năm dịch bệnh còn lại 3 năm; nhân với 12 tháng, nhân với 4 tuần, và nếu mỗi tuần Cường đi hát dù chỉ 1 show, thì số lần em đi hát là 3 x 12 x 4 x 1 = 144 show. Mang nhân với mức cát xê trung bình của giọng ca như Cường rơi vào 50 - 70 triệu một show, thì số tiền thu được là 144 x 50 = 7,2 tỷ. Nếu xem mối quan hệ giữa Cường và phi nhung là quan hệ ca sỹ và bầu show thuần túy, thì hẳn nhiên phi nhung sẽ trả cho Cường bèo nhất 40% tương ứng với 2,88 tỷ (chưa tính lãi suất dài hạn của ngân hàng)”.

Mới đây chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long đã chỉ ra những điểm cần thiết để Phi Nhung có thể lấy lại niềm tin từ người hâm mộ và vẽ ra tương lai tươi sáng cho ca sĩ Hồ Văn Cường.

Có thể thấy sau bài tính của chuyên gia Nguyễn Ngọc Long lẽ ra Hồ Văn Cường phải sở hữu tiền cát xê hơn 3 tỷ đồng nếu tính cả lãi suất ngân hàng.

Theo bài tính của chuyên gia Nguyễn Ngọc Long thì sau 5 năm đi hát lẽ ra cát xê của Hồ Văn Cường phải lên đến 3 tỷ chưa tính lãi suất ngân hàng - Ảnh: Internet

Anh còn nêu lên quan điểm nếu Phi Nhung cho rằng nuôi con là để cho ăn học và dưỡng dục thì việc tặng luôn 3 tỷ cho nam ca sĩ cũng là điều tất cả các người mẹ trên thế giới nên làm, đừng khấu trừ vào tiền học phí của em nhỏ thì khá tội cho em ấy.

“Là một người luôn gắn đạo Phật trên môi, 'phi nhung' (tên không được tác giả viết hoa) quá thừa hiểu nhà từ đường luôn được xem là linh thiêng nhất, nơi mà linh hồn tổ tiên ngự trị. Với truyền thống đạo lý của người Việt, thì con cháu có thể đói ăn, nhưng nhất định không thể để linh hồn ông bà tổ tiên vất vưởng không nơi trú ngụ. Là một người luôn lấy cái tâm làm việc thiện giúp đời giúp người ra xây dựng hình ảnh bao nhiêu năm qua, phi nhung quá thừa hiểu đối tượng cần làm từ thiện đầu tiên chính là cha mẹ anh em ruột thịt trong một gia đình”. Anh cũng ẩn ý khuyên Phi Nhung là người theo Phật thì nên sống cho đúng cái tâm của Phật. Cũng không quên nhắc khéo cô nên chú ý quan tâm đến những người ruột thịt của ca sĩ Hồ Văn Cường trước tiên.

Dù báo chí những ngày gần đây đã có khá nhiều bài đăng về gia cảnh của Hồ Văn Cường, thậm chí xuống tận Tiền Giang để thăm hỏi người dân xung quanh về căn nhà bỏ hoang hiện tại của nam ca sĩ nhưng Phi Nhung vẫn chưa đá động gì đến việc trả lại tiền cát xê và tiền thưởng cho Hồ Văn Cường ngoài những bài giải thích đính chính hoặc hứa hẹn trong tương lai gần. Bên cạnh đó gia cảnh khổ sở của chị gái Hồ Văn Cường có lúc đi nhặt ve chai kiếm sống cũng được phơi bày trên mặt báo.

Anh cho rằng ở thời điểm hiện tại Phi Nhung nên trả 3 tỷ cát xê cho Hồ Văn Cường là điều quá hợp lý - Ảnh: Internet

Có lẽ thông qua những nhận xét, đánh giá của mình chuyên gia Nguyễn Ngọc Long mong muốn ca sĩ Phi Nhung nên dành số tiền cát xê đi hát của Hồ Văn Cường để dùng vào mục đích cần thiết ở hiện tại và cũng nên công khai minh bạch giao lại cho ba mẹ của nam ca sĩ quản lý thay vì cứ giữ chăm chăm như tiền của mình.

Cuối bài viết chuyên gia Nguyễn Ngọc Long cũng đã khéo léo vạch ra cho Phi Nhung một hướng đi khá hợp lý và có lợi cho hai bên. Anh chia sẻ: “Câu hỏi được đặt ra là, cứ coi như 5 năm qua, phi nhung vì quá bận đi hát hò, đi chùa lễ phật, đi làm từ thiện bốn phương tám hướng nên không hay biết gì về gia cảnh khốn cùng của gia đình con trai nuôi. Thì bây giờ, khi báo chí đã mang những hình ảnh đó, những nỗi đau cùng khổ đó bày ra trước mắt, thì với cương vị một người mẹ, phi nhung sẽ hành xử thế nào? Sẽ dạy bảo gì người con trai hiền lành, thật thà, nhút nhát và ít va vấp của mình? Và quan trọng nhất, mẹ nhung sẽ khuyên bảo con-trai-nuôi của mình nên ứng xử thế nào cho phải với số tiền gần 3 tỷ mà mẹ nuôi cầm giúp suốt những năm qua? Mẹ có đành lòng nhìn con trai nuôi tiếp tục phải sống trong nỗi đau dày vò khi chứng kiến người thân của mình phải vật vã trong nghèo khó? Báo chí đã vẽ đường, còn phi nhung muốn chạy đi đâu thì hàng triệu người đang chờ xem phản ứng!”.