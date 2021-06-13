Thủy Tiên nói xây biệt thự chỉ 3,2 tỷ, cõi mạng ‘gạch đầu dòng’ thắc mắc 7 điều ‘kỳ lạ’ sau nghi vấn ăn chặn 178 tỷ từ thiện

Sau khi phân trần giải thích trên trang cá nhân việc xây biệt thự mới là tiền của chồng và cô dành dụm, một diễn đàn đã phân tích một số điểm chưa rõ ràng về vụ việc trên.

Ca sĩ Thủy Tiên đã kết thúc chuyến đi từ thiện miền Trung nhưng nhiều cư dân mạng vẫn thắc mắc xung quanh số tiền từ thiện khủng 178 tỷ nhưng chỉ xác nhận trong một tờ giấy A4 của ngân hàng. Mặc dù ca sĩ Thủy Tiên cũng đã đưa hết các giấy tờ liên quan về số tiền từ thiện nhưng nhiều CĐM vẫn không thôi đặt câu hỏi về số tiền trên. Gần đây, sau khi sửa nhà do sự cố có thể gây chết người nên Thủy Tiên bất đắc dĩ phải đập bỏ xây lại. Và sự việc này đã được nhiều CĐM đồn đoán cô "ăn chặn" tiền từ thiện lấy tiền xây mới biệt thự khủng.

Biệt thự cũ của ca sĩ Thủy Tiên đã đập bỏ đang chuẩn bị xây mới - Ảnh: Internet Vướng phải tin đồn ăn chặn tiền từ thiện dành xây biệt thự 80 tỷ, trưa ngày 13/6 nữ ca sĩ Thủy Tiên đã chính thức chia sẻ dòng trạng thái đáng chú ý lên trang cá nhân. Cô cho rằng do sự cố tường sập có thể gây chết người nên phải tháo dỡ đập bỏ xây lại tránh gây nguy hiểm. Ngoài ra cô cũng cho rằng việc xây nhà là chuyện cá nhân không việc gì phải trình báo cho ai biết. Cô khẳng định mình không ăn chặn từ thiện. Còn khoe thêm chồng cho chục tỷ là chuyện thường. Thủy Tiên công khai bằng chứng để thuyết phục cư dân mạng đang nghĩ cô ăn chặn tiền từ thiện xây nhà - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau bài đăng của Thủy Tiên, một diễn đàn đã chỉ ra các chi tiết lạ trong đó có phần gia công móng, đập xây lại để tránh gây chết người nhưng dường như có gì đó sai sai.

Một diễn đàn chia sẻ ý kiến và đưa ra các nghi vấn dành cho việc Thủy Tiên xây nhà - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều cư dân mạng thắc mắc biệt thự xây trên diện tích 1000m2 giá chỉ 3,8 tỷ? - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều điều thắc mắc về giấy tờ hợp đồng cũng được chia sẻ trên diễn đàn này - Ảnh: Chụp màn hình Diễn đàn trên còn cho biết, việc xây biệt thự trên diện tích 1000m2 với 3,2 tỷ là chuyện khó xảy ra. Trang page cũng cho biết thêm 3,2 tỷ mua vật liệu còn chưa đủ chứ huống gì xây nhà. Mặc dù trưa nay Thủy Tiên đã giải thích là do quí mến cô nên chủ thầu đã giảm giá xây dựng: "Thật ra giá làm cao hơn mà vì quý tụi mình nên giảm tặng còn 3tỷ2 thôi". Bên cạnh đó, loạt giấy tờ Thủy Tiên chia sẻ cũng có nhiều điểm nghi vấn như: Hợp đồng xây dựng bị che hết tên chủ thầu, chủ nhà và hợp đồng mua bán nhà không có dấu công chứng. Đáng chú ý là ca sĩ Thủy Tiên cũng không giải thích về chủ đầu tư L.T.V. Hiện tại, tất cả chỉ là thông tin và suy luận một phía từ diễn đàn trên, về phía ca sĩ Thủy Tiên chưa có phát ngôn gì thêm về vụ việc.

NÓNG: Bị tố ăn chặn tiền từ thiện xây biệt thự khủng, Thủy Tiên khoe nhẹ ‘chồng cho 40 tỷ tiêu vặt’ không lẽ không xây được nhà! Sau khi cư dân mạng chụp hình ảnh căn biệt thự cũ của Thủy Tiên đã đập bỏ chuẩn bị xây mới, nhiều khán giả đã đồn đoán cô ăn chặn tiền tự thiện để xây nhà. Mới đây nữ ca sĩ đã lên tiếng chính thức trên trang cá nhân.

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