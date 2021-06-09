Xuất hiện đơn tố giác ca sĩ Thủy Tiên không minh bạch 178 tỷ đồng tiền cứu trợ

Theo đó, lá đơn được soạn ngay trong hôm nay (ngày 9/6) của một người tên N.Q.U. ở Hải Phòng với nội dung cho biết vào năm 2020, khi niềm Trung đang có lũ thì nữ ca sĩ Thủy Tiên thông qua mạng xã hội đã quyên góp được 178 tỷ tiền cứu trợ.

Mới đây, mạng xã hội ngột truyền tay nhau hình ảnh lá đơn tố giác sự việc nữ ca sĩ Thủy Tiên không minh bạch tài chính trong đợt cứu trợ miền Trung vừa rồi khiến dư luận xôn xao.

Do đó, trong đơn cũng đề cập đến 3 vấn đề như sau:

Sau vụ việc, theo lá đơn đang được lan truyền này, tổng kết đợt cứu trợ, ca sĩ Thủy Tiên đã không minh bạch tài chính các khoản thu chi. Cụ thể, ca sĩ Thủy Tiên chỉ sao kê tổng các khoản thu chi bằng viết tay trên tờ A4.

"- Việc sao kê bằng viết tay trên giấy A4 vi phạm các nguyên tắc về quản lý tài chính và kế toán.

- Việc không minh bạch các khoản thu chi tiền của mạnh thường quân có dấu hiệu của hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

- Ca sĩ Thủy Tiên sử dụng tài khoản cá nhân vào hoạt động từ thiện sau đó không công khai minh bạch nguồn tiền cũng như dòng tiền dùng cho từ thiện cứu trợ đồng bào miền Trung. Vì vậy, có dấu hiệu của hành vi trốn thuế và rửa tiền" - trích là đơn tố giác trên mạng xã hội.

Qua trên, người làm đơn mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra rõ sự việc, nếu có hành vi vi phạm phải xử lý nghiêm theo pháp luật.

Bản sao kê của Thủy Tiên - Ảnh: Internet

Lá đơn trên ngay khi được phát tán đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một số cư dân mạng ủng hộ Thủy Tiên cho rằng số tiền nữ ca sĩ phân phát quá nhiều nên không thể nào sao kê hết. Bên cạnh đó, những ý kiến khác lại cho rằng một tờ A4 mà có thể ghi hết 178 tỷ đồng quả thật là chưa hợp lý. Thậm chí, có người còn mỉa mai "các nghệ sĩ đi làm từ thiện vừa có tiền vừa có tiếng".

Một số cư dân mạng bênh vực nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Nhưng số khác thỉ lại chỉ trích - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin một chiều từ mạng xã hội, phía Thủy Tiên vẫn chưa có phản hồi nào về sự việc.