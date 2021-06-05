"Suốt 7 tháng qua mình biết quản lý thái độ với mình vì mình nhờ vả họ đem tấm lòng của mình cho đồng bào miền Trung. Nhưng mình không cố ý chuyển nhầm. Cái làm mình buồn nhất là chị Thuỷ Tiên nói dù nhầm hay không thì họ cũng không giải quyết nữa" - trích bài viết của mạnh thường quân trên.

Đồng thời, cuối bài viết, người này cho biết sẽ nhờ công an giải quyết việc bị fan cuồng nhắn tin dọa nạt.

"Có một số bạn fan Thuỷ Tiên tối qua có nhắn tin mắng chửi, dọa nạt mình hôm nay cũng không kém. Người quen mình ngỏ lời giúp mình xử lý, đem lên công an vì những lời lẽ đó thật sự ảnh hưởng tới mình. Người quen mình hỗ trợ pháp lý nên mình cũng mù mờ, không cập nhật được ở đây, các bạn thông cảm" - trích bài viết của mạnh thường quân trên.

Dòng trạng thái của vị khán giả gửi nhầm Thuỷ Tiên 30 triệu:

Mình là H.P. Chiều nay mình ra cây ATM kiểm tra thì đã nhận được số tiền 30 triệu đồng, gửi đến từ tài khoản từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên. Cảm ơn chị và các bạn đã hỗ trợ mình. Mình mừng lắm, trong 7 tháng qua nhiều lúc mình tiêu cực đến mức định bỏ cuộc. 30 triệu đồng đối với mình là số tiền lớn, 500 ngàn đồng mình định gửi cho đồng bào miền Trung cũng vậy, mình bấm bụng suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay mình muốn lần cuối giải thích cặn kẽ. Mong mọi người hiểu và không bảo mình đặt điều nữa.

1. 21/10: Sau khi biết ca sĩ Thuỷ Tiên kêu gọi quyên góp, mình ra ATM chuyển 200 ngàn. Nghĩ thấy còn ít, mình muốn chuyển thêm 300 ngàn, nhưng lỡ tay bấm nhầm 30 triệu. Khi phát hiện mình hoang mang, nhắn tin cho chị Thuỷ Tiên, FC Thuỷ Tiên và cả sđt chị công khai bảo là của chị quản lý. Tài khoản này mình ít dùng nên không có internet banking, bắt buộc ra ATM chuyển nên mới có cớ sự, mình có chụp lại ảnh lúc ở ATM.

2. Khi trao đổi với chị quản lý, mình cảm thấy chị phản hồi rất chậm và lạ là chị không bắt máy, hầu hết nhắn tin. Nghĩ rằng đoàn Thuỷ Tiên đang ở miền Trung, chị quản lý cũng xác nhận chị Tiên sẽ trả, mình kiên nhẫn chờ, lâu quá không thấy phản hồi thì mình nhắn hỏi. Vì trước hôm mình nhầm có bạn cũng nhầm đến 300 triệu, được trả ngay hôm sau nên mình mong lắm. Mình nộp đủ hồ sơ theo ý chị quản lý, trừ phần hình ảnh chị ấy không hỏi mình mà tự ý vào Zalo xem rồi bảo không giống hình CMND. Mình có giải thích hình đó lâu rồi, chị cần thì mình gửi lại hình khác đối chiếu nhưng chị đột ngột im lặng. Lúc ấy mình cố gắng gọi và nhắn cho chị nhưng phản hồi rất ít khiến mình hoang mang hơn.

3. Nhắc lại là mình CHƯA TỪNG phẫu thuật thẩm mỹ. Hôm trước lúc FC Thuỷ Tiên tố mình phẫu thuật, mình giận lắm. Từ đó đến nay mình chưa nhận được sự đính chính nào của FC cả. Báo cũng đăng mình phẫu thuật, mong báo nào ghi thế hãy đính chính, ít ra sửa thông tin giúp mình. Vì rất nhiều bạn vào nói mình thay đổi mặt để đi lừa đảo. Mình không có như vậy nha mọi người ơi. 30 triệu mình còn tiếc đứt ruột, tiền đâu.

4. Chị quản lý trong suốt lúc trao đổi 6 tháng CHƯA TỪNG HỎI về sự khác biệt số tài khoản và số thẻ. Tối qua mình không xem bài chị Thuỷ Tiên, nhưng lúc chị Tiên hỏi trong email trao đổi ngày 1 và 2/6 mới đề cập. Mình nghĩ đơn giản nó là 2 số khác nhau nhưng chủ tài khoản chỉ có 1, là mình. Mình chủ động đề nghị chị cùng mình đến ngân hàng xác minh nhưng không có email đáp. Tối hôm qua nghe bảo chị Thuỷ Tiên trách mình sao 2 số khác nhau. Nếu chị hỏi thì mình giải thích rồi, vì mình đợi email nên không biết chị đăng Facebook. Email mình sẽ đăng ở dưới.

5. Số tài khoản bạn đại diện FC hỏi trong email cũng ghi sai cho mình 1 số. Số 0 thành số 6. Mình tưởng mắt mình lem nhem không ngờ bạn cũng vậy. Chứ mình tuyệt đối không thay số tài khoản gì cả. Tiền đi từ đâu thì mình nhờ chuyển lại Y CHỖ ẤY. Không có chuyện mình đưa số tài khoản khác gây rối cho chị Thuỷ Tiên. Tài khoản cũng là cá nhân mình không gom chung với ai. Hình chụp số thẻ mình cũng gửi cho chị Thuỷ Tiên trong email hôm 2/6, mình để bên dưới cho các bạn xem.

6. Tối qua thấy chị Thuỷ Tiên nói không tin mình, không trả tiền nữa mình suy sụp khá nhiều. Mình không ngờ từ vị trí gửi tiền vì tin chị, mình lại bị chỉ trích. Mình đã sai vì mình tin chị hay sao? Suốt 7 tháng qua mình biết quản lý thái độ với mình vì mình nhờ vả họ đem tấm lòng của mình cho đồng bào miền Trung. Nhưng mình không cố ý chuyển nhầm. Cái làm mình buồn nhất là chị Thuỷ Tiên nói dù nhầm hay không thì họ cũng không giải quyết nữa. Còn nói là tiền túi gì đó, nhưng mình thấy chỉ cần trả sớm cho mình từ năm ngoái thì đâu có hết tiền đâu? Mình nhờ chị đem 300 ngàn cho miền Trung mà chị đem luôn 30 triệu, sao chị trách mình? Mình nhắn chị từ sớm chứ không phải chờ chị dùng hết tiền rồi mới nhắn đâu?

7. Hôm qua có nhiều bạn vì Thuỷ Tiên không trả nên thấy stk mình bị công khai trên trang Thuỷ Tiên, đã chuyển tiền cho mình, chiều nay mình kiểm thì khoảng 8 triệu. Có 1 anh cho mình 5 triệu và nhắn mình, mình đang xin anh ấy stk để mình ra ngân hàng chuyển trả. Các bạn khác chuyển cho mình các khoản nhỏ hơn nhờ bạn inbox mình xin trả lại vì mình đã nhận 30 triệu từ Thuỷ Tiên rồi. Mình chưa từng kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng, mình không muốn lợi dụng hoàn cảnh để trục lợi. Tiền bạc là mồ hôi nước mắt, mình thấm thía.

8. Chị Thuỷ Tiên chuyển cho mình 30 triệu, mình cũng muốn thực hiện lời hứa ban đầu nên chuyển lại 300 ngàn cho tài khoản chị Thuỷ Tiên xem như ủng hộ miền Trung, nhưng tài khoản chị đóng rồi. Mình xin phép chuyển sang cho quỹ vắc xin của nhà nước. Các bạn trách mình sao đòi tới 30 triệu, là do chị Thuỷ Tiên tự chuyển chứ mình có kịp nói gì đâu. Bài hôm qua mình còn chưa kịp lên tiếng vì làm về trễ quá.

9. Có một số bạn fan Thuỷ Tiên tối qua có nhắn tin mắng chửi, dọa nạt mình hôm nay cũng không kém. Người quen mình ngỏ lời giúp mình xử lý, đem lên công an vì những lời lẽ đó thật sự ảnh hưởng tới mình. Người quen mình hỗ trợ pháp lý nên mình cũng mù mờ, không cập nhật được ở đây, các bạn thông cảm. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đồng hành. 30 triệu về lại tài khoản mình vui lắm ạ. Mình cũng tin vào tình người và phép màu trên mạng xã hội. Từ giờ mình đã có bài học nếu lần sau có ý định chuyển khoản tiền cứu trợ.