Thủy Tiên lập tức xin lỗi vị mạnh thường quân trong lùm xùm '30 triệu' sau nghi vấn xóa bài đăng

Hậu trường 04/06/2021 11:51

Sau khi phát hiện bài đăng về vụ 30 triệu của Thủy Tiên đã "không cánh mà bay" khỏi trang cá nhân, CĐM đã đặt ra nghi vấn phải chăng nữ ca sĩ xóa bài viết sau "sai lầm lớn"? Đến gần trưa nay, bà xã Công Vinh đã lên tiếng đính chính và giải quyết vụ ồn ào này.

Ồn ào vụ 30 triệu chuyển tiền nhầm đến nữ ca sĩ Thủy Tiên được cô phân trần bằng 1 bài đăng khá dài trên trang cá nhân. Nhưng sau đó ít giờ, bài đăng này đã "không cánh mà bay". CĐM phỏng đoán nữ ca sĩ đã phát hiện ra sai sót đúng như nhiều người nhận định nên đã xóa bài. 

Tuy nhiên đến trưa nay, nữ ca sĩ đã có bài đăng thông báo việc bản thân không hề xóa bài viết. Cụ thể, cô viết: "Về post ngày hôm qua, Tiên không hề xóa. Có thể Facebook hiểu nhầm trong post có thông tin cá nhân riêng tư gì đó nên đã bị gỡ. (ảnh đính kèm bên dưới)

Bên Tiên đã nhận được email phản hồi của bạn H.P. cung cấp lại thông tin chính xác. Bạn P. cũng không biết tại sao khi chuyển tiền thì trên sao kê chỉ hiện lên số thẻ, trong khi bạn lại cung cấp số tài khoản. Đó là lý do vì sao bên mình không tìm được giao dịch của bạn. Tiên rất mong mọi người thông cảm cho sai sót này. Làm ca sĩ, chênh phô 1 nốt Tiên có thể nhận ra ngay, còn nhìn một dãy số để biết đây là số tài khoản ngân hàng hay số thẻ thì quá khó đối với Tiên. Từ sau lần này, Tiên đã có thêm kinh nghiệm trong việc đối chiếu các giao dịch với ngân hàng.

Tiên muốn gửi đến bạn H.P. một lời xin lỗi chân thành vì đã hiểu nhầm bạn. Mong rằng bạn sẽ luôn giữ được tấm lòng hướng đến cộng đồng. Mình sẽ chuyển lại về cho bạn theo đúng như các thông tin đã nhận được". 

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Nữ ca sĩ đính chính về việc không xóa bài đăng ngày hôm qua - Ảnh chụp màn hình 

Kèm theo bà đăng, Thủy Tiên thông báo đã làm việc lại với bạn H.P. để xác nhận số thẻ và số tài khoản vì sự cố nhầm lẫn này hôm qua. Theo đó, bà xã Công Vinh xác nhận số thẻ được ngân hàng Vietcombank sao kê trùng khớp với số thẻ mà bạn H.P. cung cấp lại. 

Bên cạnh đó, sau khi giải quyết mọi hiểu nhầm, Thủy Tiên đã chuyển khoản ngay lập tức số tiền 30 triệu đồng cho vị mạnh thường quân kia, kèm lời xin lỗi chân thành.

Cuối bài đăng, giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc nhận định rắc rối lần này là bài học để cô có thêm kinh nghiệm trong việc đối chiếu các giao dịch với ngân hàng.

Dân mạng mạnh dạn 'hiến kế' cho Thủy Tiên giải quyết vụ 30 triệu, nhưng lại tiếp tục gây ra tranh cãi lớn

Dân mạng mạnh dạn 'hiến kế' cho Thủy Tiên giải quyết vụ 30 triệu, nhưng lại tiếp tục gây ra tranh cãi lớn

Sự việc chuyển nhầm 30 triệu tiền từ thiện giữa ca sĩ Thủy Tiên và 1 mạnh thường quân đã lùm xùm trong một thời gian khá dài nhưng chưa có hướng giải quyết dứt điểm. Chính vì vậy, CĐM đã nhanh chóng vào "hiến kế" cho bà xã Công Vinh. Tuy nhiên vẫn vấp phải 1 số điểm không hợp lý.

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