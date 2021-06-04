Sau nhiều ngày im lặng, ca sĩ Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng về ồn ào gửi nhầm 30 triệu tiền từ thiện. Cô còn đăng hàng loạt bằng chứng để chứng minh vị khán giả kia nói không đúng sự thật. Tuy nhiên CĐM đã nhanh chóng phát hiện ra điểm bất hợp lý trong loạt bằng chứng của cô nàng.

Thời gian gần đây, không chỉ NS Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng vướng phải những lùm xùm chuyện đi từ thiện mà mới đây Thủy Tiên cũng vấp phải những rắc rối liên quan đến đợt từ thiện miền Trung vào năm ngoái. Chuyện là 1 khán giả tên T.H. đã liên tục đăng đàn khẳng định chuyển 300 nghìn thành 30 triệu đồng nhầm cho Thuỷ Tiên để ủng hộ cứu trợ miền Trung, và yêu cầu nữ ca sĩ hoàn lại tiền. Sau nhiều lần làm việc với ekip của nữ ca sĩ nhưng vẫn không đi đến quyết định cuối cùng, Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng về vấn đề này. Nữ ca sĩ cũng cho rằng cô đã định không lên tiếng, song vì ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc sống của mình cũng như người quản lý nên bà xã Công Vinh đã quyết định lên tiếng.

Cô chia sẻ: "Về vụ việc có 1 bạn khán giả nick ảo T.H. chuyển nhầm 300 ngàn đồng thành 30 triệu vào tài khoản từ thiện miền Trung của Tiên và xin đòi lại tiền chuyển nhầm lẽ ra Tiên không muốn lên tiếng, nhưng vì bạn đã gây ảnh hưởng đến Tiên và quản lý Tiên quá nhiều nên Tiên cũng xin phép được nói rõ như sau. Quản lý Tiên sau khi được xác minh không có nhận được 30 triệu nào chuyển vào từ số tài khoản mà bạn T.H. cung cấp “Lương Thị Hồng Phước 0109018876 ngân hàng Đông Á. Ngân hàng Vietcombank xác nhận trong ngày 21 và 22/10/2020 chỉ có duy nhất 1 món tiền 30 triệu chuyển vào từ ngân Hàng Đông Á nhưng là từ số tài khoản 970466******2399 hoàn toàn khác với số tài khoản bạn đưa ra, nên quản lý mình đã chấm dứt liên lạc cùng bạn T.H.". Không những thế, nữ ca sĩ còn cho rằng việc chuyển nhầm không phải lỗi của mình, và việc bị dư luận "ra sức chửi bới ép phải bỏ tiền túi ra bồi thường" cho người này là bất công. Cô không quên đăng kèm loạt bằng chứng để chứng minh khán giả này không trung thực.

Bài đăng khá dài của giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc - Ảnh chụp màn hình Theo đó, cô cho rằng người chuyển vào tài khoản của mình 30 triệu và vị khán giả đang yêu cầu hoàn lại tiền này là 2 người khác nhau. Tuy nhiên, ngay sau khi nữ ca sĩ đăng tải bài viết, thì đã có rất nhiều người nhận ra điểm bất hợp lý trong bài đăng của Thủy Tiên. Cụ thể, dãy số mà vị khán giả tên T.H. cung cấp là số tài khoản ngân hàng, còn dãy số nữ ca sĩ in sao kê lại là số thẻ. Sau khi phát hiện ra điểm bất hợp lý này, nhiều người cho rằng có lẽ bà xã Công Vinh đang bị nhầm lẫn giữa số thẻ và số tài khoản. Để giải quyết vụ việc này, CĐM đề xuất vị khán giả kia cung cấp được số thẻ của mình là có thể chứng minh. Nếu như số thẻ của khán giả tên Thi Hồng trùng khớp với sao kê Thủy Tiên đưa ra thì đồng nghĩa với việc nữ khán giả không bịa đặt. Hiện tại những bằng chứng mà CĐM đưa ra vẫn chưa được xác thực tuy nhiên đã khiến MXH xôn xao và chờ đợi người trong cuộc tiếp tục lên tiếng làm rõ.

FC Thủy Tiên 'tố' một nhà hảo tâm 'dao kéo' nên không nhận diện để hoàn trả 30 triệu chuyển nhầm được FC Thủy Tiên chính thức lên tiếng giữa ồn ào có 1 vị khán giả yêu cầu nhận lại số tiền 30 triệu đã chuyển nhầm trong đợt ủng hộ miền Trung vào năm ngoái. Tuy nhiên, vụ việc hiện vẫn đang dây dưa vì phía FC nữ ca sĩ chưa xác thực được 1 vài thông tin liên quan đến vị khán giả này.

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