FC Thủy Tiên 'tố' một nhà hảo tâm 'dao kéo' nên không nhận diện để hoàn trả 30 triệu chuyển nhầm được

Cho đến tối ngày 30/5, FC của Thuỷ Tiên đã đăng tải lời phản hồi đến từ chính quản lý của Thuỷ Tiên về sự việc trên. Theo đó, do ekip không xác minh được thông tin cá nhân của khán giả tên T.H. và đối chiếu có nhiều điểm sai lệch nên đã không thể chuyển lại 30 triệu đồng như yêu cầu của người này. Bài Viết của FC nữ ca sĩ chỉ ra những điểm không hợp lý trong vụ việc, bao gồm việc diện mạo của vị khán giả này khác với thông tin trên CMND và khi được hỏi thì người này khẳng định đã có can thiệp PTTM nên mới dẫn đến sự khác biệt trên khuôn mặt. Tuy nhiên khi được yêu cầu cung cấp hình ảnh trước phẫu thuật thì vị khán giả này từ chối.

Thời gian gần đây, ekip của Thủy Tiên bỗng vấp phải những rắc rối liên quan đến đợt từ thiện miền Trung vào năm ngoái. Chuyện là 1 khán giả tên T.H. đã liên tục đăng đàn khẳng định chuyển 300 nghìn thành 30 triệu đồng nhầm cho Thuỷ Tiên để ủng hộ cứu trợ miền Trung, và yêu cầu nữ ca sĩ hoàn lại tiền. Tuy nhiên vị này cho biết, phía ekip Thuỷ Tiên đã nhận được thông tin về trường hợp của cô nhưng im lặng và không giải quyết suốt nhiều tháng qua.

Phía FC Thủy Tiên viết: "T.H đã có những trao đổi với chị Quỳnh (quản lý ca sĩ Thủy Tiên) để nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm và được chị Quỳnh đồng ý chuyển hoàn, nhưng đến nay bạn vẫn chưa nhận được là vì:

Thứ nhất, T.H. đã gửi sao kê, thông tin cho chị Quỳnh và được chị đồng ý hỗ trợ chuyển hoàn dù số tiền trên đã được sử dụng hết cho các đợt từ thiện ở miền Trung, sẽ chuyển hoàn bằng tiền cá nhân. Tuy nhiên việc xác thực có xảy ra vấn đề là hình CMND và hình ảnh bạn gửi không trùng khớp. Sự khác nhau ở đây là khác biệt hoàn toàn chứ không phải do ảnh cũ, ảnh mới hay sử dụng app chỉnh sửa. Trong cuộc điện thoại mà bạn liên hệ với chị Quỳnh, bạn đã giải thích là vì có phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) nên ảnh chụp mặt khác với CMND. Tuy nhiên, không cung cấp được hình ảnh nào chứng minh thêm, ví dụ như hình trước khi PTTM.

Tụi mình biết bạn ấy không phải là sinh viên. Trong các bài viết của bạn, bạn cũng chưa từng nói bạn là sinh viên, bạn là một người vừa đi học, đi làm. Tất cả chỉ là lời đồn đoán vô căn cứ của cộng đồng mạng.

Khi giao dịch tại ngân hàng, ngoài chuyện bạn hiện diện ở đó, cầm trên tay CMND để nhân viên ngân hàng đối chứng thì còn phải ký đúng chữ ký của bạn từng nét một, nhất là đối với các giao dịch rút tiền. Giao dịch viên không phải làm khó làm dễ bạn, họ cần bạn làm đủ các bước để xác nhận danh tính của bạn. Về trường hợp của bạn, chị Quỳnh chưa biết rõ bạn là ai nhưng vẫn rất thiện chí đồng ý hoàn lại số tiền, chỉ cần xác minh đúng. Tuy nhiên bạn không thể chứng minh được mình là chủ thể của CMND và tài khoản ngân hàng thì làm sao có cơ sở để hoàn lại được? Nên kể từ đó, chị Quỳnh im lặng và không phản hồi thêm. Vừa qua, vì những thông tin bạn đăng tải trên mạng, nhất là số điện thoại của chị Quỳnh, rất nhiều người đã nhắn tin, gọi điện xúc phạm, chửi rủa làm xáo trộn cuộc sống cá nhân của chị Quỳnh".

Sau cùng, FC Thủy Tiên đăng kèm thông tin địa chỉ email của FC để vị khán giả kia trao đổi và tiếp tục làm rõ vụ việc trước khi nhận lại số tiền chuyển nhầm kia. Hiện tại vụ việc đang khiến CĐM xôn xao bàn tán và hy vọng cả 2 mau chóng thông tin thực hư đến mọi người.