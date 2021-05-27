Cụm từ "nghệ sĩ làm từ thiện" đang trở nên hot hơn bao giờ hết vì hàng loạt tên tuổi đình đám làng giải trí Việt bị lôi vào cuộc. Cách đây mấy ngày, Hoài Linh lên tiếng thú nhận số tiền 14 tỷ cứu trợ vẫn còn ở trong tài khoản, đến hôm qua Trấn Thành cũng phân trần về tin đồn không gửi tiền ủng hộ cho Thủy Tiên. Mặc dù Trấn Thành đã viết 2 tâm thư trần tình, xin lỗi người trong cuộc là Thủy Tiên và giải thích từng chi tiết cụ thể nhưng CĐM vẫn đưa ra ý kiến nhiều chiều về sự "chậm trễ" này.

1 phần của 2 bài đăng phân trần về số tiền từ thiện của Trấn Thành - Ảnh chụp màn hình

Những ồn ào của Trấn Thành chưa qua, thì "bão tố" lại ập tới gia đình nam MC khi bà xã Hari Won bức xúc đăng đàn thông báo bị 1 số đối tượng sử dụng hình ảnh của 2 vợ chồng để kinh doanh nhưng có hành vi lừa đảo khách hàng. Trên trang cá nhân, giọng ca "Anh cứ đi đi" viết: "Vợ chồng chúng tôi không ai bán dầu thơm, mọi người dừng bị lừa và hãy block thẳng mấy page bán dầu thơm nhé. Trang giả mạo quá nhiều. Nhiều người còn nói mình bán son, rồi có cửa hàng nail,... lừa đảo như vậy thật sự rất bức xúc".