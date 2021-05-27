Giữa lúc Trấn Thành 'miệt mài' xin lỗi Thủy Tiên vụ quên tiền cứu trợ, Hari Won phẫn nộ: 'Lừa đảo như vậy thật sự bức xúc'

Hậu trường 27/05/2021 14:41

Giữa lúc Trấn Thành đang phải đứng trước làn sóng bình luận trái chiều từ cư dân mạng về số tiền 9,45 tỷ cứu trợ miền Trung vào đợt lũ năm ngoái, Hari Won lại vướng vào lùm xùm mới khiến cô phải đăng đàn đính chính.

Cụm từ "nghệ sĩ làm từ thiện" đang trở nên hot hơn bao giờ hết vì hàng loạt tên tuổi đình đám làng giải trí Việt bị lôi vào cuộc. Cách đây mấy ngày, Hoài Linh lên tiếng thú nhận số tiền 14 tỷ cứu trợ vẫn còn ở trong tài khoản, đến hôm qua Trấn Thành cũng phân trần về tin đồn không gửi tiền ủng hộ cho Thủy Tiên. Mặc dù Trấn Thành đã viết 2 tâm thư trần tình, xin lỗi người trong cuộc là Thủy Tiên và giải thích từng chi tiết cụ thể nhưng CĐM vẫn đưa ra ý kiến nhiều chiều về sự "chậm trễ" này.

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1 phần của 2 bài đăng phân trần về số tiền từ thiện của Trấn Thành - Ảnh chụp màn hình

Những ồn ào của Trấn Thành chưa qua, thì "bão tố" lại ập tới gia đình nam MC khi bà xã Hari Won bức xúc đăng đàn thông báo bị 1 số đối tượng sử dụng hình ảnh của 2 vợ chồng để kinh doanh nhưng có hành vi lừa đảo khách hàng. Trên trang cá nhân, giọng ca "Anh cứ đi đi" viết: "Vợ chồng chúng tôi không ai bán dầu thơm, mọi người dừng bị lừa và hãy block thẳng mấy page bán dầu thơm nhé. Trang giả mạo quá nhiều. Nhiều người còn nói mình bán son, rồi có cửa hàng nail,... lừa đảo như vậy thật sự rất bức xúc".

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Nữ ca sĩ rất bức xúc trước hành vi lấy hình ảnh nghệ sĩ để kinh doanh - Ảnh chụp màn hình

Gần đây, việc các nghệ sĩ bị sử dụng hình ảnh để quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm diễn ra khá nhiều. Trước Hari Won, không ít so Việt như Quyền Linh, Nam Thư, Trường Giang... đã phải lên tiếng về vấn đề này. 

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Cư dân mạng cho rằng hiện nay các đối tượng kinh doanh ghép ảnh rất tinh vi - Ảnh chụp màn hình
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Trấn Thành sở hữu bộ sưu tập dầu thơm cực khủng - Ảnh: FB

Trấn Thành nổi tiếng là sao nam sở hữu bộ sưu tập nước hoa, dầu thơm đồ sộ và có giá trị lớn nên có lẽ vì thế mà các shop kinh doanh hay lấy hình ảnh của cặp vợ chồng để buôn bán được đắt hàng. Bên dưới bài đăng của Hari, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ thái độ phẫn nộ vì từng bị một số trang giả mạo lừa mua hàng, bên cạnh đó nhiều người còn mong muốn có chế tài phù hợp để xử phạt những trường hợp như vậy.

Hari Won đăng ảnh 'bầm dập', 'tố cáo' Trấn Thành: 'Thêm lần nữa, sinh mạng tôi chắc không còn'

Hari Won đăng ảnh 'bầm dập', 'tố cáo' Trấn Thành: 'Thêm lần nữa, sinh mạng tôi chắc không còn'

Sáng nay, bà xã Trấn Thành bất ngờ đăng một dòng trạng thái về việc nam MC gặp ác mộng. Nhưng hình ảnh mà Hari Won đăng kèm lại khiến cộng đồng mạng lo lắng.

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Từ khóa:   Hari Won Trấn Thành Hari Won và Trấn Thành

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