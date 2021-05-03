Sáng nay, bà xã Trấn Thành bất ngờ đăng một dòng trạng thái về việc nam MC gặp ác mộng. Nhưng hình ảnh mà Hari Won đăng kèm lại khiến cộng đồng mạng lo lắng.

Trấn Thành và Hari Won là cặp vợ chồng sao Việt được nhiều người ngưỡng mộ vì tình cảm mà họ dành cho nhau. Nam MC luôn quan tâm, lo lắng cho vợ từ những việc nhỏ nhặt nhất. Tuy nhiên mới đây, cộng đồng mạng lại vô cùng bất ngờ khi thấy Hari Won bị "trầy da tróc vảy" vì... Trấn Thành gặp ác mộng.

Cụ thể, nữ ca sĩ gốc Hàn chia sẻ: "Tự nhiên đang ngủ ngon mà bị... Đúng 6:00 sáng. Nội nói là bị ác mộng. Không biết là ác mộng gì nhưng tui thấy ổng ác mộng thêm lần nữa là... sinh mạng tôi chắc không còn quá".

Bài đăng của Hari Won khiến nhiều người lo lắng - Ảnh chụp màn hình

Theo như bài đăng của nữ ca sĩ, Trấn Thành gặp ác mộng và vô tình làm cô bị thương ngoài da. Bên dưới bài đăng, nhiều người tỏ ra lo lắng cho giọng ca "Anh cứ đi đi", đồng thời hết mực thương cảm cho nam MC. Nhiều ý kiến cho rằng có lẽ do Trấn Thành làm việc quá nhiều nên đêm ngủ bị gặp ác mộng.

Mặc dù thương cho Hari, nhưng người hâm mộ vẫn không quên bệnh vực cho Trấn Thành - Ảnh chụp màn hình

Nhiều cư dân mạng cảm thấy thương cho Hari vì phải thức giấc lúc 6 giờ sáng mà đầu gối thì lại bị thương. Nhưng một số khác vẫn thông cảm cho nam MC vì biết rõ công việc của người nổi tiếng rất áp lực. Nữ diễn viên Khả Như còn hài hước "nhắc khéo" người chị: "Hôm nay đi quay, đừng dập ổng nha".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hari-won-dang-anh-bam-dap-to-cao-tran-thanh-them-lan-nua-sinh-mang-toi-chac-khong-con-403894.html