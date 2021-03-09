Mẹ bị chỉ trích ‘không có tâm’ nên con gái không rành tiếng Việt, Hari Won đáp trả cực gắt: ‘Đừng đụng tới mẹ tôi’

Bà xã Trấn Thành – nữ ca sĩ Hari Won không giấu được sự bức xúc khi một cư dân mạng dùng những lời lẽ tiêu cực để nói về mẹ ruột của cô.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hari Won bất ngờ cho biết mình mang trong mình 3 dòng máu: “Vô tình mình nhớ. Mình không phải 2 dòng máu. Mình là 3 dòng máu. Bà nội người Hoa. Ba người Việt. Mẹ người Hàn. Mà mình chỉ biết nói tiếng Hoa: A mà, Ba bá, Tó chè, Hữu sịc. Phải học tiếng Hoa mới được quá”.

Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của bà xã Trấn Thành, cô muốn học thêm tiếng Hoa để tăng khả năng ngôn ngữ. Tuy nhiên trước đó, nữ ca sĩ từng gây nhiều tranh cãi vì sinh sống tại Việt Nam gần 20 năm nhưng khả năng nói và viết tiếng Việt còn nhiều hạn chế.

Ngay lập tức, dưới bài đăng, một tài khoản Facebook đã để lại bình luận chỉ trích Hari Won và mẹ ruột nữ ca sĩ: “Hiện đang sống ở Việt Nam, làm giàu trở nên nổi tiếng ở Việt Nam thì tiếng Việt vẫn là điều cơ bản nhất. 20 năm sống ở Việt Nam mà không nói được tiếng Việt thì thật sự mẹ bạn không có cái tâm với đất nước và con người Việt này”.

Theo đó, người này cho rằng mẹ Hari Won “không có tâm” nên con gái không rành tiếng Việt. Trước bình luận đụng chạm đến mẹ ruột, Hari Won đã có màn đáp trả căng đét và cho biết: “Với làm gì làm đừng đụng tới mẹ tôi. Giờ bạn nói kiểu trên và tôi nhắc tới ba mẹ bạn thì bạn có vui không? Nếu bạn không vui, bạn cũng không nên làm người khác không vui”.

Hari Won đáp trả khi mẹ ruột bị xúc phạm - Ảnh: FB

Nhiều cư dân mạng đã lên tiếng bênh vực Hari Won - Ảnh: FB

Hari Won và mẹ ruột - Ảnh: FB

Được biết, Hari Won đang cùng mẹ ruột sinh sống ở TP.HCM từ nhiều năm nay. Bà cũng đang học tiếng Việt để dễ dàng giao tiếp với mọi người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-bi-chi-trich-khong-co-tam-nen-con-gai-khong-ranh-tieng-viet-hari-won-dap-tra-cuc-gat-dung-dung-toi-me-toi-398135.html