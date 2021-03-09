Chỉ một bức ảnh, Hoàng Anh để lộ mối quan hệ với chồng của ‘người tình tin đồn’

Khoe ảnh tụ tập cùng bạn bè, Hoàng Anh “Gạo nếp gạo tẻ” gây chú ý khi thân thiết với chồng của “người tình tin đồn” – nữ diễn viên Thắm Bebe.

Hậu ly hôn Quỳnh Như, Hoàng Anh bị nghi ngờ “phim giả tình thật” với bạn diễn Thắm Bebe. Nguyên nhân xuất phát từ việc cặp đôi thường xuyên chia sẻ ảnh chụp tình tứ lên mạng xã hội, thậm chí còn bị soi đi du lịch chung, diện đồ đôi... Hoàng Anh và Thắm Bebe - Ảnh: FB Tuy nhiên, trước những tin đồn này, Hoàng Anh và Thắm Bebe đều phủ nhận, đồng thời khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

Mới đây, Hoàng Anh bất ngờ gây chú ý khi tham gia bữa tiệc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ cùng vợ chồng Thắm Bebe. Trong bức hình chụp chung, Hoàng Anh ngồi kế bên chồng của bạn diễn trông vô cùng thân thiết. Được biết, ngoài công việc bảo hiểm, chồng của Thắm Bebe còn là quay phim và trợ lý cho vợ. Hoàng Anh ngồi cạnh chồng Thắm Bebe - Ảnh: FB Trước đó, Hoàng Anh còn cùng vợ chồng Thắm Bebe đón giao thừa tại Mỹ. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng những lúc khó khăn nhất, Thắm Bebe đã bên cạnh động viên, thậm chí mời anh đến nhà trong dịp năm mới để anh được hưởng không khí sum họp, quây quần bên gia đình.

Nam diễn viên đón năm mới cùng gia đình Thắm Bebe - Ảnh: FB Hoàng Anh và chồng Thắm Bebe rất thân thiết - Ảnh: FB Khoảnh khắc chồng Thắm Bebe thân mật khoác vai Hoàng Anh cho thấy trước những tin đồn không hay, anh không hề khó chịu hay xa lánh nam diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ”. Được biết, trước khi ly hôn, vợ chồng Thắm Bebe thường xuyên ghé thăm nhà vợ chồng Hoàng Anh và Quỳnh Như. Trong tiệc sinh nhật bé Nu – con gái Hoàng Anh, Thắm Bebe cũng đến tham dự. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa Quỳnh Như và Thắm Bebe khá căng thẳng. Hai gia đình thường tụ họp cùng nhau - Ảnh: FB Đầu tháng 12/2020, Hoàng Anh và vợ Việt kiều Quỳnh Như tuyên bố ly hôn. Hậu đường ai nấy đi, cặp đôi liên tục đấu tố nhau trên mạng xã hội khiến khán giả ngao ngán.

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