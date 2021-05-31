Khán giả chuyển nhầm 30 triệu đến Thủy Tiên kêu oan vì bị nói 'dựng chuyện lừa đảo', 'gán tội' phẫu thuật thẩm mỹ

Xã hội 31/05/2021 19:42

Vụ việc 1 khán giả chuyển nhầm vào tài khoản của Thủy Tiên từ đợt lũ lụt năm ngoái khiến CĐM xôn xao. Mới đây sau khi trao đổi với ekip của nữ ca sĩ, vị khán giả này đã đăng bài đáp trả với 4 điều 4 nhắn gửi.

Thời gian gần đây, không chỉ NS Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng vướng phải những lùm xùm chuyện đi từ thiện mà mới đây ekip của Thủy Tiên cũng vấp phải những rắc rối liên quan đến đợt từ thiện miền Trung vào năm ngoái. Chuyện là 1 khán giả tên T.H. đã liên tục đăng đàn khẳng định chuyển 300 nghìn thành 30 triệu đồng nhầm cho Thuỷ Tiên để ủng hộ cứu trợ miền Trung, và yêu cầu nữ ca sĩ hoàn lại tiền. Tuy nhiên vị này cho biết, phía ekip Thuỷ Tiên đã nhận được thông tin về trường hợp của cô nhưng im lặng và không giải quyết suốt nhiều tháng qua. 

Cho đến tối ngày 30/5, FC của Thuỷ Tiên đã đăng tải lời phản hồi đến từ chính quản lý của Thuỷ Tiên về sự việc trên. Theo đó, do ekip không xác minh được thông tin cá nhân của khán giả tên T.H. và đối chiếu có nhiều điểm sai lệch nên đã không thể chuyển lại 30 triệu đồng như yêu cầu của người này. 

Ngay sau đó, tài khoản T.H. đã có 1 bài đăng khá dài để nói về vấn đề này. Theo đó, cô khá bức xúc khi có những thông tin liên quan đến đời tư bị đưa lên MXH 1 cách sai lệch. Cụ thể, phía FC của Thủy Tiên tố cô này phẫu thuật thẩm mĩ và không chứng minh được quyền sở hữu tài khoản ngân hàng, số điện thoại...

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Bài đăng của tài khoản T.H. đáp trả lại FC Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình

Vị nữ khán giả này đã đính chính 4 vấn đề liên quan đến câu chuyện này. Đầu tiên, cô cho hay bản thân luôn giữ thái độ hợp tác và cầu thị từ khi vụ việc không may xảy ra. Tiếp theo, cô khẳng định bản thân không phẫu thuật thẩm mĩ như những gì FC Thủy Tiên chỉ ra. Cô cũng cho biết, bản thân đã liên hệ để được hoàn tiền từ tháng 10 năm ngoái chứ không phải đến bây giờ mới lên tiếng. Và cuối cùng, vị khán giả này cho hay việc FC nói cô để lộ thông tin cá nhân của quản lý Thủy Tiên là không đúng, vì cô đăng tải với mục đích chứng minh quản lý Thủy Tiên có liên hệ với cô trong suốt thời gian qua.

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Trog đợt lũ kinh hoàng năm ngoái, nữ ca sĩ đã không ngại khó khăn đến tận 'rốn lũ' để cứu trợ những gia đình khó khăn - Ảnh: Internet

Hiện tại vụ việc vẫn đang được cả 2 bên phối hợp và làm rõ. Mặc dù Thủy Tiên không lên tiếng trong sự việc này tuy nhiên, ekip nữ ca sĩ khẳng định, cô sẽ bỏ tiền túi ra để gửi lại sau khi xác minh đầy đủ, chính xác.

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