Bị 'bóc mẽ sai sót', Thủy Tiên 'nhanh như chớp' xóa bài bức xúc vụ mạnh thường quân chuyển tiền nhầm?

Hậu trường 04/06/2021 10:09

Sau khi đăng bài trần tình vụ 1 khán giả nữ chuyển nhầm số tiền 30 triệu vào tài khoản của mình, nữ ca sĩ Thủy Tiên bị CĐM chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý. Ngay sau đó, khi thấy bài đăng không còn trên trang cá nhân nữa, nhiều người cho rằng bà xã Công Vinh đã xóa vì bị CĐM bóc mẽ sai sót.

Sau nhiều ngày im lặng, ca sĩ Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng về ồn ào gửi nhầm 30 triệu tiền từ thiện. Cô còn đăng hàng loạt bằng chứng liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên CĐM đã nhanh chóng phát hiện ra điểm bất hợp lý trong loạt bằng chứng của nữ ca sĩ đưa ra.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Về vụ việc có 1 bạn khán giả nick ảo T.H. chuyển nhầm 300 ngàn đồng thành 30 triệu vào tài khoản từ thiện miền Trung của Tiên và xin đòi lại tiền chuyển nhầm lẽ ra Tiên không muốn lên tiếng, nhưng vì bạn đã gây ảnh hưởng đến Tiên và quản lý Tiên quá nhiều nên Tiên cũng xin phép được nói rõ như sau. Quản lý Tiên sau khi được xác minh không có nhận được 30 triệu nào chuyển vào từ số tài khoản mà bạn T.H. cung cấp “Lương Thị Hồng Phước 0109018876 ngân hàng Đông Á. Ngân hàng Vietcombank xác nhận trong ngày 21 và 22/10/2020 chỉ có duy nhất 1 món tiền 30 triệu chuyển vào từ ngân Hàng Đông Á nhưng là từ số tài khoản 970466******2399 hoàn toàn khác với số tài khoản bạn đưa ra, nên quản lý mình đã chấm dứt liên lạc cùng bạn T.H.". 

Sau bài đăng dài trần tình cùng khán giả, nhiều người đã chỉ rõ, dãy số mà vị khán giả tên T.H. cung cấp là số tài khoản ngân hàng, còn dãy số nữ ca sĩ in sao kê lại là số thẻ. 

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Số thẻ được in nổi trên thẻ ngân hàng của Đông Á Bank cũng bắt đầu bằng 9704 - Ảnh chụp màn hình
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Một cư dân mạng cho biết mình làm trong ngành ngân hàng nên số 9704 là đầu số để nhận diện thẻ ATM - Ảnh chụp màn hình

Ngay khi phát hiện ra điểm bất hợp lý trên, nhiều người đã nhanh chóng để lại bình luận "nhắc khéo" Thủy Tiên về nhầm lẫn này. Tuy nhiên nữ phía nữ ca sĩ vẫn im lặng, không bàn luận gì thêm. 

Tuy nhiên, đến khuya ngày 3/6, sau khi đăng bài được vài tiếng đồng hồ, nhiều CĐM đã phát hiện bài viết trần tình về vụ việc của Thủy Tiên đã "bay màu" khỏi trang cá nhân của nữ ca sĩ. Không rõ là bà xã Công Vinh đã xóa bài hay gặp vấn đề trục trặc gì? nhưng hiện tại cộng đồng mạng đang rất cần một lời lên tiếng chính thức nữa từ phía vị khán giả nữ kia và ca sĩ Thuỷ Tiên để làm mọi chuyện sáng tỏ.

Bị dư luận 'ra sức chửi bới ép bỏ tiền túi bồi thường' cho MTQ đã chuyển tiền nhầm, Thủy Tiên bức xúc nhưng bị CĐM chỉ rõ 'điểm sai quá sai'

Bị dư luận 'ra sức chửi bới ép bỏ tiền túi bồi thường' cho MTQ đã chuyển tiền nhầm, Thủy Tiên bức xúc nhưng bị CĐM chỉ rõ 'điểm sai quá sai'

Sau nhiều ngày im lặng, ca sĩ Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng về ồn ào gửi nhầm 30 triệu tiền từ thiện. Cô còn đăng hàng loạt bằng chứng để chứng minh vị khán giả kia nói không đúng sự thật. Tuy nhiên CĐM đã nhanh chóng phát hiện ra điểm bất hợp lý trong loạt bằng chứng của cô nàng.

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