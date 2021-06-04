Sự việc chuyển nhầm 30 triệu tiền từ thiện giữa ca sĩ Thủy Tiên và 1 mạnh thường quân đã lùm xùm trong một thời gian khá dài nhưng chưa có hướng giải quyết dứt điểm. Chính vì vậy, CĐM đã nhanh chóng vào "hiến kế" cho bà xã Công Vinh. Tuy nhiên vẫn vấp phải 1 số điểm không hợp lý.

Tối qua nữ ca sĩ Thủy Tiên đã có bài đăng trần tình về vụ có 1 vị khán giả chuyển nhầm cho cô 30 triệu và xin hoàn lại tiền. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho hay sau khi làm việc, nhận thấy khán giả tên T.H. không thành thực, bên phía cô đã chấm dứt làm việc và tuyên bố không hoàn lại tiền vì cho rằng người gửi 30 triệu và T.H. là 2 người hoàn toàn khác nhau. Bài đăng của nữ ca sĩ thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý của CĐM. Một phần bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên sau đó, CĐM lại phát hiện ra điểm sai sót của Thủy Tiên và không ngừng bình luận để nữ ca sĩ xem xét lại. Cụ thể, nhiều người chỉ ra dãy số mà vị khán giả cũng cấp là số tài khoản, còn nữ ca sĩ Thủy Tiên lại đưa số thẻ để cho rằng T.H. không trung thực.

Trước đó, sau khi phát hiện ra nhầm lẫn trong khâu xác minh thông tin của Thủy Tiên, nhiều người đã hăng hái vào bình luận "hiến kế" để người trong cuộc có thể làm rõ vụ việc. Cụ thể, CĐM đề xuất vị khán giả kia cung cấp được số thẻ của mình là có thể chứng minh. Nếu như số thẻ của khán giả tên T.H. trùng khớp với sao kê Thủy Tiên đưa ra thì đồng nghĩa với việc nữ khán giả không bịa đặt. Một tài khoản Facebook có tên là B.C.X. đã vào bình luận: "Thực sự cái vụ này không hiểu sao phải ầm ĩ lên luôn. Bạn kia muốn đòi lại chỉ cần qua Đông Á làm yêu cầu tra soát, nêu là chuyển nhầm. Đông Á sẽ làm công văn sang Vietcombank. Vietcombank làm công văn cho Thuỷ Tiên, trong công văn sẽ có nội dung Thuỷ Tiên chọn chuyển lại hay không? Có thì Vietcombank sẽ chuyển lại. Nếu không thì lúc đó bạn ấy ầm ĩ cũng chưa muộn mà. Đấy là 1 cách làm việc chính thống và văn minh nhất. Bạn ấy hoàn toàn làm được việc đó 1 mình, không cần phải lôi Thủy Tiên ra ngân hàng cùng. Cũng không phải đi chứng minh với Thủy Tiên là có đúng số tài khoản hay không. Mất bao nhiêu tháng đi đòi trực tiếp Thủy Tiên mà không làm việc ấy với ngân hàng".

Tuy nhiên ý kiến của nguời này nãy vẫn vấp phải tranh cãi vì trên thực tế, vị khán giả nữ kia đã thể hiện thái độ hợp tác và cầu thị trong quá trình làm việc với ekip của Thủy Tiên. Chính vì vậy, bên dưới bình luận của tài khoản B.C.X.,vẫn có người bênh vực vị mạnh thường quân và cho rằng Thủy Tiên đã sai khi xử lý vụ việc. Hiện tại CĐM vẫn đang rất cần 1 lời giải thích cặn kẽ và chính xác hơn từ những người trong cuộc để không đẩy sự việc đi quá xa.

Bị dư luận 'ra sức chửi bới ép bỏ tiền túi bồi thường' cho MTQ đã chuyển tiền nhầm, Thủy Tiên bức xúc nhưng bị CĐM chỉ rõ 'điểm sai quá sai' Sau nhiều ngày im lặng, ca sĩ Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng về ồn ào gửi nhầm 30 triệu tiền từ thiện. Cô còn đăng hàng loạt bằng chứng để chứng minh vị khán giả kia nói không đúng sự thật. Tuy nhiên CĐM đã nhanh chóng phát hiện ra điểm bất hợp lý trong loạt bằng chứng của cô nàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-manh-dan-hien-ke-cho-thuy-tien-giai-quyet-vu-30-trieu-nhung-lai-tiep-tuc-gay-ra-tranh-cai-lon-407634.html