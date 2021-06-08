VTV 'điểm đích danh' Hoài Linh, Thủy Tiên và Trấn Thành trong chủ đề 'từ thiện chuyên nghiệp'

Hậu trường 08/06/2021 16:52

Các nghệ sĩ gây chú ý trong đợt hỗ trợ miền Trung lũ lụt như Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành đã được gọi tên trong chủ đề "Từ thiện chuyên nghiệp" do VTV1 phát sóng.

Tối 7/6, trong chương trình "Vấn đề hôm nay" đã phát sóng một chủ đề gây nhiều tranh cãi dư luận trong thời gian gần đây. Cụ thể, chủ đề mang tên "Từ thiện chuyên nghệp" đề cập đến vấn đề các nghệ sĩ làm từ thiện trong đợt cứu trợ miền Trung lũ lụt năm ngoái. Trong đó, 3 nghệ sĩ Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành đã được gọi tên và chỉ rõ những vấn đề bất cập trong việc từ thiện.

Đầu tiên, chương trình nhắc đến NS Hoài Linh, hiện đang là tâm bão với lùm xùm chậm trễ việc giải ngân tiền quyên góp cứu trợ hơn 6 tháng nay. VTV bình luận:

"Mới đây, NSƯT Hoài Linh chính thức đưa ra lời xin lỗi khán giả và người dân miền Trung sau khi giải ngân hơn 15 tỷ đồng quyên góp cứu trợ.

Lẽ ra, số tiền này phải được chuyển đến miền Trung cách đây 6 tháng. Người nghệ sĩ này đưa ra nhiều lời giải thích cho sự chậm trễ của mình, thậm chí sau khi bị chỉ trích, trong vòng chưa đầy 1 tuần đã giải ngân xong toàn bộ số tiền. Nhưng mất mát về lòng tin của người hâm mộ dành cho ông là không thể tránh khỏi".

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Hình ảnh trích từ clip giải trình của Hoài Linh và bài đăng kêu gọi quyên góp được phát sóng trên chương trình - Ảnh: Chụp màn hình

Nhân vật thứ 2 chương trình đề cập đến là ca sĩ Thuỷ Tiên. VTV dành lời khen ngợi cho sự nhanh chóng xông pha, kịp thời cứu trợ của cô đến với bà con đang chịu ảnh hưởng lũ lụt. Nhưng bên cạnh đó, còn nói đến bất cập của cô là chưa có sự minh bạch trong kê khai hóa đơn:

"Hoàn toàn kịp thời, xông pha vào vùng khó khăn, năm ngoái ca sĩ Thủy Tiên từng huy động số tiền kỷ lục để cứu trợ miền Trung. Sự nỗ lực của cô được mọi người rất trân trọng.

Tuy nhiên, sự minh bạch trong chi tiêu, phân phối tiền quyên góp đến giờ này vẫn là một câu hỏi. Thậm chí trên mạng xã hội còn xuất hiện một nhóm antifan hơn 90 nghìn thành viên, vẫn yêu cầu Thủy Tiên giải trình những bất hợp lý trong kê khai hóa đơn".

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Hình ảnh Thuỷ Tiên trao tiền cho bà con miền Trung cũng được đưa lên sóng truyền hình - Ảnh: Chụp màn hình

Cuối cùng, NS Trấn Thành cũng bị gọi tên khi chương trình chỉ ra sơ suất của anh trong việc từ thiện là chuyện thay đổi địa chỉ quyên góp ủng hộ cho bà con miền Trung nhưng không kịp thời thông báo:

"Cũng trong thời gian qua, diễn viên Trấn Thành phải xin lỗi các mạnh thường quân. Lý do là các khoản tiền được chuyển đến địa chỉ khác với kế hoạch ban đầu nhưng anh đã không kịp thời thông báo cho họ".

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Hình ảnh bài đăng xin lỗi của Trấn Thành trên trang cá nhân cũng được đưa lên chương trình - Ảnh: Chụp màn hình

Chương trình nhận xét việc các nghệ sĩ làm hoạt động từ thiện là điều đáng mừng, nhưng vẫn còn những vấn đề bất cập về cách quản lý, phân phối thông tin. Ngoài ra, chương trình nhận định rằng đã đến lúc cần làm từ thiện một cách chuyên nghiệp hơn. 

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