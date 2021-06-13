NÓNG: Bị tố ăn chặn tiền từ thiện xây biệt thự khủng, Thủy Tiên khoe nhẹ ‘chồng cho 40 tỷ tiêu vặt’ không lẽ không xây được nhà!

Ngoài ra, cô cũng khẳng định tin đồn Công Vinh ăn bám cô là sai sự thật. Cô cũng chia sẻ thêm việc kinh doanh bất động sản cũng giúp gia đình kiếm thêm hàng chục tỷ chứ không có chuyện ăn chặn tiền từ thiện để xây biệt thự.

“Thà để yên cho mình bận bịu đi làm có tiền riêng mình giúp đỡ bằng tiền mình.. mỗi tháng mình phải nuôi rất nhiều bà già neo đơn khó khăn, đóng tiền trọ tiền cơm cho nhiều người nghèo khổ, nuôi nhiều trẻ em nghèo đi học, xây nhà, xây cầu cho nơi khó khăn v.v... Chứ nghỉ làm là mình kêu gọi quanh năm suốt tháng luôn đó, tại mình rãnh và có máu đam mê giúp người lắm…”. Cô cho biết thêm và mong khán giả hãy có cái nhìn khách quan. Đừng công kích khi không rõ sự thật để cô có thể chú tâm hành thiện và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài những lời lẽ công kích, Thủy Tiên cũng rất ấm lòng khi có nhiều khán giả vẫn yêu thương cô và ủng hộ cô. Cô hi vọng mọi người đừng soi mói vào tiểu tiết và chuyện xây nhà mới là do tiền của cô và chồng dành dụm bao lâu nay, không hề liên quan đến tiền từ thiện.

Bài đăng của ca sĩ Thủy Tiên:

Mình đọc tin này mà mình bật cười vì tự nhiên mình định sửa nhà nhưng lúc thợ khoan gia cố móng thì nó sập tường luôn tí chết người, buộc lòng phải tháo dỡ xây mới luôn tránh nguy hiểm xong cái mình bị nói lươn lẹo.

Sự cố xây dựng đời tư cá nhân bất ngờ hông lẽ đụng 1 chút là phải trình báo ngay cho mấy bạn đi núp chụp trộm biết trước thì mới gọi là sống ngay thẳng ta? Trong khi mình xài tiền mình chứ có xài tiền của mấy bạn đâu.

Hợp đồng xây nhà 3tỷ2 thì các bạn bịa ra nói xây 80tỷ luôn.

Hổng lẽ có 3tỷ2 nhà em hổng có tiền làm ta? Thật ra giá làm cao hơn mà vì quý tụi mình nên giảm tặng còn 3tỷ2 thôi.

Nhiều khi mình thấy tội chồng mình lắm, tự nhiên giờ bị mấy bạn nói nghèo không có tiền xây nhà chỉ chờ tiền ăn bám vợ.

Trong khi ảnh đi đá bóng, tất cả hợp đồng lẫn lương thưởng các CLB trong và ngoài nước, Đội Tuyển Quốc Gia cộng lại hơn 10 năm cũng kiếm 50 tỷ tiền mặt từ 5-6 năm trước rồi... sau đó ảnh có duyên mát tay đầu tư đất đai bất động sản lên giá toàn lãi gấp 5-6 lần.. Tất cả tài sản làm ra đều công khai và đóng thuế nhà nước đàng hoàng chứng từ đầy đủ ạ.

Việc các bạn nói nghe đồn năm ngoái mình phá sản là như sau mình thấy dịch bệnh người ta khổ quá sau tết lại bị cách li tháng 4/2020 nên mình dùng tiền mặt của riêng mình để tiêu xài cá nhân làm ra cho từ thiện hết.. làm quảng cáo bao nhiêu sau đó đem đi cho sạch sẽ luôn, Lúc đó thấy người ta khổ nhiều quá mình cho lố tay thật có nhà đông người toàn gìa và trẻ em bệnh tật giúp cơm gạo 7tr tháng, nhà ít cũng 2-4tr/ tháng, mỗi chổ 1 ít mà tính ra thành nhiều. Rồi mấy bạn đồn mình phá sản.

Nhưng Sau đó 28.7.2020 và 29.7.2020 chồng mình bán 2 miếng đất 1 miếng 9 tỷ 500tr và 1 miếng 10 tỷ 100tr là tổng có 19tỷ600tr để mình yên tâm chuẩn bị sửa nhà. Tiền mình làm ra mình thoải mái cho chứ tiền chồng phải giử lo gia đình không ảnh quýnh chết.

Thật ra tháng 5.2020 chồng mình có bán được lô đất 12 tỷ mà lâu quá đổi điện thoại không có chứng cứ nên nói cho vui khỏi tính vô trong này.

Đến giửa tháng 10/2020 mình mới đi miền Trung... tháng 11/2020 ảnh lại chốt bán được thêm 1 căn BĐS mua từ năm 2011 giá 13 tỷ nữa.

Tổng ảnh 5 tháng ảnh cho mình 31 tỷ để yên tâm rồi. Bữa giờ lại cho mình lắt nhắc tiền bán đất lặt vặt mỗi lần 3-5 tỷ nữa tính ra cũng có hơn 40tỷ để xài tiêu vặt á.

Còn đang muốn bán cho thêm và dụ mình nghỉ làm luôn ở nhà để ảnh đi làm nuôi mình, làm chi cực mà người ta nói hoài ảnh không vui.

Mà mình giờ nghe lời ảnh nghỉ làm ở nhà ảnh nuôi mình rãnh rỗi sinh nông nỗi đi làm từ thiện tiếp, kêu gọi ủng hộ tiếp tại rãnh quá làm đam mê luôn lập quỹ chuyên nghiệp luôn thì có phải càng ảnh hưởng đến người thuê các bạn seeding bày trò ra hại mình không?

Thà để yên cho mình bận bịu đi làm có tiền riêng mình giúp đỡ bằng tiền mình.. mỗi tháng mình phải nuôi rất nhiều bà già neo đơn khó khăn, đóng tiền trọ tiền cơm cho nhiều người nghèo khổ, nuôi nhiều trẻ em nghèo đi học, xây nhà, xây cầu cho nơi khó khăn v.v... Chứ nghỉ làm là mình kêu gọi quanh năm suốt tháng luôn đó, tại mình rãnh và có máu đam mê giúp người lắm... như vậy càng ảnh hưởng các bạn ghê gớm hơn vì lúc đó mình hết biết sợ rồi.. cho chửi luôn thì sao.

Nói thì bảo khoe của thì cũng kỳ, mà không nói thì bảo nhà mình nghèo hông có tiền xây nhà toàn đi từ thiện để ăn chặn mình cũng không yên.

Hôm rồi có bạn nào làm đơn kiện mình ăn chặn 178 tỷ tiền từ thiện. Mình cũng muốn bạn kiện đi để mình còn được biết bạn thực sự là ai, mình có đủ giấy tờ bằng chứng mà nên mình có sợ ai đâu. Chứ mình ngoài sáng còn các bạn trong tối che tên che tuổi lén lén lút lút hại người nên mình tò mò muốn biết lắm.

Nên cũng đã cung cấp cho luật sư thông tin để chuẩn bị gặp người kiện.. nhưng luật sư mình bảo là trừ khi 1 cá nhân đi lừa đảo tiền có ký giấy tờ văn bản nhận tiền của bị hại và đầy đủ bằng chứng dụ dỗ bị hại bằng tin nhắn hay ghi âm thì lúc đó mới kiện được. Chứ tự nhiên không quen biết gì nhau mà thấy không vui rồi đi kiện người ta không chứng cứ thì cơ quan nào mà tiếp nhận hồ sơ.

Nói thẳng ra là để mọi người yêu thương mình yên tâm và đừng lo lắng gì nữa, thấy mọi người nhắn tin lo lắng cho mình thật thương lắm, mình sống trong nghề hơn 15 năm, bị chửi bịa đặt vu khống cũng cả chục năm hơn rồi chứ ít đâu, mình quá quen rồi mình sống minh bạch không khuất tất gì, nên mình chẳng việc gì phải sợ nói thẳng hay trốn tránh ai việc gì.

Nhưng mình biết nhiều người nhiều Fan yêu thương mình còn lo cho mình nhiều lắm nên chuyện gì đúng hay không mình cũng phải nói rõ cho mọi người yên lòng. Mình không phải nhạy cảm với khen chê trên mạng mà mình tự thấy có trách nhiệm với tình cảm của những khán giả đã thương yêu mình... chứ còn người đã cố ý xuyên tạc thì dù mình đã up sao kê chứng từ mộc đỏ nhà nước rõ ràng ghim đầu trang họ vẫn bảo mình chưa làm, họ cố tình không muốn tin thì mình giải thích làm gì.

Chúc mọi người buổi sáng vui!