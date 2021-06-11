Nguyễn Ngọc Long: ‘Dù là quản lý hay mẹ nuôi, Phi Nhung đã tệ đến mức nào khi mang ‘con nuôi’ ra cho truyền thông xâu xé thay vì bảo bọc’

Liên quan đến vụ việc, mới đây, blogger Nguyễn Ngọc Long đã đang tải bài viết khá dài trên trang cá nhân nói lên những quan điểm của mình. Mở đầu bài viết, Nguyễn Ngọc Long vẫn hài hước tự gọi mình với chức danh "cô giáo" và kể câu chuyện về cậu bé "Hồ Vĩnh Cường" được Phi Nhung nhận làm con nuôi với lời hứa sẽ chăm sóc đến khi trưởng thành.

Những ngày qua, dư luận được dịp xôn xao trước vụ lùm xùm giữa ca sĩ Phi Nhung , con nuôi Hồ Văn Cường và IT Nhâm Hoàng Khang - người tự nhận được bà Nguyễn Phương Hằng tặng 1 tỷ. Được biết, nam IT này đã khơi màu tin đồn "cơm không lành canh không ngọt" của cặp mẹ con nữ ca sĩ.

Ở đây, Nguyễn Ngọc Long đã rất khéo léo khi sử dụng hình ảnh quản lý của ca sĩ Đan Trường, ông Hoàng Tuấn (hay Tuấn Thaso) khét tiếng một thời khi dù có thái độ trịch thượng nhưng vẫn làm tốt công việc bảo vệ hình ảnh cho ca sĩ trước truyền thông nhằm chỉ ra cái "tệ" của ca sĩ Phi Nhung. Theo anh, nữ ca sĩ đã để cho dư luận xâu xé con trai mình thay vì bao bọc.

Ngay sau đó, anh vào thẳng vấn đề khi cho biết vụ việc này thực chất chỉ được mọi người quan tâm khi dư luận cho rằng nhân vật Phi Phi Cô Nương mà bà Phương Hằng ám chỉ trong livestream chính là ca sĩ Phi Nhung . Tuy nhiên, thời gian trước đó, chính nữ ca sĩ đã lên mạng "bóc phốt" con trai "lười biếng, vô lễ, không biết giúp đỡ các em trong gia đình, có biểu hiện mắc bệnh ngôi sao”.

Tuy nhiên, anh cũng không quên đặt nghi vấn tại sao chuyện là xảy ra đúng lúc như thế. Khi "con nuôi" muốn dọn ra riêng thì mọi sự bắt đầu rầm rộ. Có lẽ Phi Nhung cần giải thích cho dư luận rõ.

Blogger Nguyễn Ngọc Long - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, trong bài viết, blogger đã chỉ ra 2 vấn đề chính và cũng là trọng tâm mà Phi Nhung vì "bận đi chùa" mà quên mất. Đồng thời, anh cũng cho biết nữ ca sĩ hay thôi lèo lái dư luận theo kiểu "mâu thuẫn mẹ con" như hiện tại.

"Thứ nhất, Hồ Vĩnh Cường xác nhận nội dung tin nhắn zalo được lan truyền trên mạng của mình là thật. Trong đó, Cường đề cập tới chuyện “nhà bên đây là quỷ" vì lý do gì, phi nhung (tên không được viết hoa - PV) có chuyện trò tâm sự với con chưa?

Thứ hai, nói một cách chính xác, phi nhung chỉ là “mẹ nuôi" trên báo chí của Cường. Như vậy, mối quan hệ giữa phi nhung và Hồ Vĩnh Cường sau khi cậu bé này đăng quang cần nhìn nhận đúng bản chất là “người sử dụng lao động” và “lao động chưa đủ 15 tuổi”. phi nhung cần trả lời cho dư luận một cách rõ ràng, cô ta có hợp đồng với Cường và bố mẹ của Cường hay không? Cô ta có đưa “lao động chưa đủ 15 tuổi” đi hát quá 04 giờ một ngày và 20 giờ mỗi tuần, và sau 10 giờ tối hay không?

Phi Nhung cần nhìn thẳng vào bản chất vấn đề, và thôi lèo lái sự việc qua thành “mâu thuẫn mẹ con” như hiện tại." - trích bài viết của Nguyễn Ngọc Long.

Cuối bài viết, anh còn cho hay nếu nhìn nhận vấn đề theo khía cạnh khủng hoảng truyền thông, thì đây mới là "tâm đám cháy". Đồng thời cho rằng nữ ca sĩ nên giải thích rõ với dư luận và pháp luật chuyện này.

Bài viết ngay sau đó nhận được nhiều chú ý từ cộng đồng mạng. Bên cạnh một số ý kiến ủng hộ và thương cho con trai nuôi của Phi Nhung, nhiều người còn tinh ý nhận ra nam blogger cố ý không viết hoa tên Phi Nhung là "đủ hiểu rồi".

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Nguyễn Ngọc Long không phải là cái xa lạ với nhiều bạn trẻ và giới truyền thông. Anh được biết đến trong vai trò blogger. Ngọc Long thường có những bài viết chia sẻ về tình yêu, cuộc sống và các vấn đề xã hội. Đặc biệt anh còn là diễn giả, đào tạo truyền thông cho nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam.